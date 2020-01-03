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Ltb Ve “gerçek Kıprıslılar” İşbirliğinde “bi-communal Sanat Ve Kültür Sergisi” Açılıyor

Lefkoşa, 3 Ocak 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) katkı ve iş birliğiyle “Gerçek Kıprıslılar Grubu (Real Cypriots Group)” tarafından 6 Ocak Pazartesi günü “Bi-Communal (iki toplumlu) Sanat ve Kültür Sergisi” açılışı gerçekleştirilecek. 

Ltb Ve “gerçek Kıprıslılar” İşbirliğinde “bi-communal Sanat Ve Kültür Sergisi” Açılıyor

Lefkoşa, 3 Ocak 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) katkı ve iş birliğiyle “Gerçek Kıprıslılar Grubu (Real Cypriots Group)” tarafından 6 Ocak Pazartesi günü “Bi-Communal (iki toplumlu) Sanat ve Kültür Sergisi” açılışı gerçekleştirilecek. 

03 Ocak 2020 Cuma 15:06
Ltb Ve “gerçek Kıprıslılar” İşbirliğinde “bi-communal Sanat Ve Kültür Sergisi” Açılıyor

Lefkoşa, 3 Ocak 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) katkı ve iş birliğiyle “Gerçek Kıprıslılar Grubu (Real Cypriots Group)” tarafından 6 Ocak Pazartesi günü “Bi-Communal (iki toplumlu) Sanat ve Kültür Sergisi” açılışı gerçekleştirilecek. 
LTB açıklamasına göre, ilk kez düzenlenecek serginin açılışı saat 18:00’da LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından yapılacak.  
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yer alacak sergi 10 Ocak tarihine kadar gezilebilecek. 

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Grup üyelerinin ürettikleri çalışmaların sergilenmesi ve üretimi motive etmek amacıyla düzenlenen sergi aynı zamanda kültürü yarınlara taşıyabilmek amacını taşıyor. Sergide 25 üyenin çalışmaları yer alacak. Serginin hazırlanmasına Seramik Sanatçısı Bedia Kale, Seramik Sanatçısı Mümine Özdemirağ ile Resim Sanatçısı İpek Denizli Karagöz de katkıda bulundu.
“Gerçek Kıprıslılar Grubu” tarafından verilen bilgiye göre,  yaklaşık  3 yıl önce kurulan grup,  Kıbrıs kültürüne  gönül verenleri bir çatı altında toplamak ve sanata ışık tutup Kıbrıs Kültürü’ne özgü el emeği göz nuru ürünleri yeni nesillere aktarmak amacıyla oluşturuldu.
(HÖ)        FOTOĞRAFLI

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