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Ltb, Surlariçi’ne 3 Tane Kiosk Yerleştirecek

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 (.): Lefkoşa Surlariçi’ndeki yayalaştırılan bölgeye monte edilecek 3 adet kioskun (dokunmatik ekranlı bilgi amaçlı elektronik terminal) ihale bedelinin karşılanması için Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında protokol imzalandı.

Ltb, Surlariçi’ne 3 Tane Kiosk Yerleştirecek

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 (.): Lefkoşa Surlariçi’ndeki yayalaştırılan bölgeye monte edilecek 3 adet kioskun (dokunmatik ekranlı bilgi amaçlı elektronik terminal) ihale bedelinin karşılanması için Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında protokol imzalandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:29
Ltb, Surlariçi’ne 3 Tane Kiosk Yerleştirecek

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 (.): Lefkoşa Surlariçi’ndeki yayalaştırılan bölgeye monte edilecek 3 adet kioskun (dokunmatik ekranlı bilgi amaçlı elektronik terminal) ihale bedelinin karşılanması için Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı-KOBİGEM tarafından yürütülen mali destek programlarından birisi olan Turizm ve Çevre Bakanlığı “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” altındaki “Surlariçi Bilgilendirme Kioskları Projesi” ile ilgili protokole, LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ile Bakanlık adına Müsteşar Mustafa Erişmen imza koydu.

Böylece LTB, kioskların alım ihalesi için Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü gereğince TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yürütülen Mali Destek Programı kapsamında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı-KOBİGEM’in finansal desteğini aldı. 

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Açıklamada şöyle denildi:

“Kiosklar Surlariçi’nin tarihi, turistik değerleri ve faaliyetler hakkında kolay bilgiye erişimini sağlarken, turizm değerlerinin ön plana çıkarılıp, turizme yönelik faaliyet ve çalışmaları tetiklenecek ve teşvik edilecek.

Surlariçi’ne yerleştirilecek 3 adet kiosk şehir haritası, tarihi ve turistik yerlerin (Müzeler, Konaklar, Camiler vb.) tanıtılması, harita üzerinde yerlerinin gösterilmesi, açılış kapanış saatleri ile varsa giriş ücretlerinin belirtilmesi, şehirdeki tüm etkinliklerin tanıtılması, bölgedeki otellerin, restoran ve kafelerin, alışveriş mağazaları, taksi durakları ve ATM’ler hakkında bilgi, LTB faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler ve videoları içerecek.”

(HA)
 
 
 

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