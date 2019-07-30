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Ltb Kurslarına Katılan Çocuk Ve Gençlere Yönelik Taşkent Doğa Parkı Gezisi Düzenlendi

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : LTB yaz kurslarına katılan, LTB Ritm Orkestrasında bulunan  ve Engelsiz Halk Dansları’na katılan özel gereksinimli çocuklar ile gençlere yönelik, Taşkent Doğa Parkı gezisi düzenlendi.

Ltb Kurslarına Katılan Çocuk Ve Gençlere Yönelik Taşkent Doğa Parkı Gezisi Düzenlendi

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : LTB yaz kurslarına katılan, LTB Ritm Orkestrasında bulunan  ve Engelsiz Halk Dansları’na katılan özel gereksinimli çocuklar ile gençlere yönelik, Taşkent Doğa Parkı gezisi düzenlendi.

30 Temmuz 2019 Salı 08:41
Ltb Kurslarına Katılan Çocuk Ve Gençlere Yönelik Taşkent Doğa Parkı Gezisi Düzenlendi

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : LTB yaz kurslarına katılan, LTB Ritm Orkestrasında bulunan  ve Engelsiz Halk Dansları’na katılan özel gereksinimli çocuklar ile gençlere yönelik, Taşkent Doğa Parkı gezisi düzenlendi.
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı gezide, çocuklara Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ile Taşkent Piknik Alanı hakkında bilgi verildi.
ÇOCUKLAR YABAN HAYATIYLA TANIŞTI 
Çocuklar gezide hem yaban hayatı hakkında bilgiler aldı; hem de doğada yaşayan canlıları yerinde görme imkanı  buldu.
Çocuklar gezinin son bölümünde Piknik Alanı’nda yemek yeyip eğlendi.

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YABAN HAYATIN KORUNMASI AMAÇLI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Taşkent Doğa Parkı’nda 2017 yılından bugüne yaban hayatının korunması, farkındalık yaratılması, kurtarma, tedavi ve bakım da dahil olmak üzere hayvanlara yönelik birçok hizmet veriliyor. 
Yaban hayatıyla ilgili her türlü şikayet ve talep için Alo 1190 aranabilir.
(ÖZ/HA) 
 

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