banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90038
ALTIN
248.268
DOLAR
5.8578
STERLİN
7.4374
EURO
6.5471
Özakan tutuksuz yargılanacak
ÖZAKAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kaçaklar tutuklu yargılanacak
KAÇAKLAR TUTUKLU YARGILANACAK
Bıçaklama zanlısı tutuksuz yargılanacak
BIÇAKLAMA ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Erbay'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapıldı
ERBAY'IN ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEMEK İÇİN...
banner307
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Ltb Kanalizasyon Projesiyle İlgili Sözleşme İmzaladı

HARMANCI: “ALTYAPI YATIRIMLARI İLE LEFKOŞALILARIN DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMASINA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Ltb Kanalizasyon Projesiyle İlgili Sözleşme İmzaladı

HARMANCI: “ALTYAPI YATIRIMLARI İLE LEFKOŞALILARIN DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMASINA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
Ltb Kanalizasyon Projesiyle İlgili Sözleşme İmzaladı

HARMANCI: “ALTYAPI YATIRIMLARI İLE LEFKOŞALILARIN DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMASINA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy, Yenişehir ve Küçük Kaymaklı’yı kapsayacak kanalizasyon projesini hayata geçirmek amacıyla bugün Dolgu Malzemesi ve Kirli Kum Alım İhale sürecini tamamlayarak sözleşmeyi imzaladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Köroğlu Construction LTD Direktörü Gökay Köroğlu’nun imza koyduğu sözleşme kapsamında, Hamitköy 6. Etap, Yenişehir 4. Etap ile Küçük Kaymaklı 5. Etap kanalizasyon projeleri için gerekli malzeme temini sağlanmış olacak.

Finansmanını LTB’nin sağladığı ve 361 bin 200 TL’ye mal olacak alım ihalesi 270 gün içerisinde tamamlanacak.

İhale kapsamında, 18 bin 500 ton stabilize malzeme, 2 bin 100 ton kirli kum ve 1200 ton mekanik malzeme alımı yapılacak.

banner317
2019 yılı içerisinde yapılacak kanalizasyon şebekeleri için malzeme temini bu ihale sayesinde gerçekleşmiş olacak. 

LTB BAŞKANI HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imza töreninde yaptığı konuşmada, bugün imzalanan Dolgu Malzemesi ve Kirli Kum Alım İhalesi ile Yenişehir, Küçük Kaymaklı ve Hamitköy’ü kapsayacak 4 km’lik kanalizasyon hattı yapımı için gerekli malzeme temininin sağlandığını kaydetti.

Bir süre önce Hamitköy’ün kanalizasyon ihalesinin sonuçlandırıldığını gelecek hafta ise Yenişehir Bölgesi için kanalizasyon ihalesine çıkılacağını belirten Harmancı, altyapı yatırımlarıyla Lefkoşalıların daha sağlıklı bir çevrede yaşamasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

(ÖZ/FEZ)     FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Gençlik Merkezi Derneği, Taşkent Piknik Alanı’nda Etkinlik Düzenledi
Girne Gençlik Merkezi Derneği, Taşkent Piknik Alanı’nda Etkinlik Düzenledi
Tatar’dan Ramazan Bayramı Mesajı...
Tatar’dan Ramazan Bayramı Mesajı..."kıbrıs Türk Halkının Geldiği Gelişmişlik Seviyesini Yeterli Görmüyoruz. Yeni Bir Ekonomik Kalkınma Hamlesi Başlatma Kararlılığındayız”
Tatar, Özersay Ve Amcaoğlu İstanbul’da
Tatar, Özersay Ve Amcaoğlu İstanbul’da
Lefkoşa’da Uyuşturucudan Bir Kişi Tutuklandı
Lefkoşa’da Uyuşturucudan Bir Kişi Tutuklandı
Gönyeli Belediyesi, Bayramda Hizmetlerinin Aksamaması İçin Tedbir Aldı
Gönyeli Belediyesi, Bayramda Hizmetlerinin Aksamaması İçin Tedbir Aldı
Girne Belediyesi’nden Bayram Öncesi Denetimleri
Girne Belediyesi’nden Bayram Öncesi Denetimleri
Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Lbt Çocuk Ekibi, Dünya Çocuk Günü’nde Sahnedeydi
Lbt Çocuk Ekibi, Dünya Çocuk Günü’nde Sahnedeydi
Çiğ Süt Ödemesi Yapıldı
Çiğ Süt Ödemesi Yapıldı
Erbay'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapıldı
Erbay'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim