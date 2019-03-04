Ltb Itb Berlin Fuarına Katılarak Lefkoşa’yı Tanıtacak

HARMANCI BERLİN’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNACAK

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Berlin ‘de gerçekleştirilecek “53.International Tourism Bourse (ITB) Berlin Turizm Fuarı”na katılarak başkent Lefkoşa’yı tanıtacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ITB Berlin’de, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından “Girne Kalesi-Batık Gemi” konseptiyle açılacak Kuzey Kıbrıs standında yer alacak Lefkoşa standında, başkent, Surlariçi ve özellikle son zamanlarda sayıları hızla artan Suriçi konukevleri tanıtılacak.

Fuara katılacak LTB heyetinde Başkan Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyesi Mehmet Manavoğlu, Dış İlişkiler görevlisi Seden Tunççağ ve Surlariçi konuk evi temsilcileri yer alacak.

Fuarda, Surlariçi Butik Otelleri (konuk evleri), Lefkoşa Maratonu ve Lefkoşa’nın tarihi-turistik yerleri ağırlıklı bir tanıtım stratejisi izlenecek.

Fuarın açılışına katılmak üzere LTB Başkanı Mehmet Harmancı 5 Mart Salı günü Berlin’e gidecek. Başkan Harmancı, Berlin’de bulunduğu süre içerisinde çeşitli temaslarda da bulunacak.

(ÖZ/HA)

