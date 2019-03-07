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Ltb İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Seminerleri, Temizlik Şubesi’nden Başladı

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), personelinin sağlığı ve iş güvenliği konularında çalışmalarını daha da donanımlı ve bilinçli bir şekilde sürdürebilmeleri için tüm belediye şubelerini kapsayacak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerleri başlattı.

Ltb İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Seminerleri, Temizlik Şubesi’nden Başladı

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), personelinin sağlığı ve iş güvenliği konularında çalışmalarını daha da donanımlı ve bilinçli bir şekilde sürdürebilmeleri için tüm belediye şubelerini kapsayacak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerleri başlattı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:49
Ltb İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Seminerleri, Temizlik Şubesi’nden Başladı

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), personelinin sağlığı ve iş güvenliği konularında çalışmalarını daha da donanımlı ve bilinçli bir şekilde sürdürebilmeleri için tüm belediye şubelerini kapsayacak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerleri başlattı.

LTB’den verilen bilgiye göre, çalışma alanı olarak tüm şubelerin belirli dönemlerde alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerleri dün Temizlik Şubesi’nden başladı. 

LTB’NİN RİSK DEĞERLENDİME RAPORU DA HAZIRLANACAK

LTB-İSG Danışmanı Halil Erdim, Çalışma Dairesi Müfettişi Kıymet Güzoğlu ve LTB-İSG uzmanları Hasan Sakallı ile Fatoş Anter tarafından verilen Eğitim Seminerlerinde masa başı eğitimler sonrasında süreç, şube bazlı denetimler ve risk değerlendirme raporlaması ile devam edecek. 

Eğitimleri veren uzman kadro tarafından gerçekleşecek denetim ve raporlama çalışmaları sonrasında ise İş Sağlığı ve Güvenliği anlamında kurumsal işyeri için hayati öneme sahip risk değerlendirme raporları hazırlanacak.

(RU/ÖK)  FOTOĞRAFLI


 

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