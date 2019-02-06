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Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 28 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında 86 iş yeri denetlendi.LTB’den yapılan açıklamaya göre, tüm işyeri izinlerinin yıl sonunda bitmiş olması nedeniyle, yapılan denetimlerde işyeri izin başvurusunu henüz yapmamış olan işyerleri uyarıldı,...

Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 28 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında 86 iş yeri denetlendi.LTB’den yapılan açıklamaya göre, tüm işyeri izinlerinin yıl sonunda bitmiş olması nedeniyle, yapılan denetimlerde işyeri izin başvurusunu henüz yapmamış olan işyerleri uyarıldı,...

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:03
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.
Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 28 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında 86 iş yeri denetlendi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, tüm işyeri izinlerinin yıl sonunda bitmiş olması nedeniyle, yapılan denetimlerde işyeri izin başvurusunu henüz yapmamış olan işyerleri uyarıldı, çalışanların sağlık karneleri, işyeri içerisindeki hijyen koşulları ile dış çevre temizliği kontrol edildi.
İşyerlerinde satılan gıdalar ile gıda üretimi için bulundurulan hammaddelerin genel muhafaza koşulları kontrol edildi.
Bu kapsamda 3 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
Reis Süpermarket (Hamitköy) isimli işletmeden etiketsiz olması nedeniyle 1 birim ürün; Mustafa Bulduk Berber Salonu isimli işletmeden gayrısıhhi koşullar nedeniyle 1 birim malzeme, CMR Çiğ Köfte İmalathanesinden etiketsiz olması nedeniyle 1 birim ürün müsadere edildi.
Ayrıca Mustafa Bulduk Berber Salonu isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi ortamda çalışılması nedeniyle belediyeler kapsamında para cezası kesildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle;
10 Restoran, 7 Kafeterya, 1 Pastane, 1 Kahve Satışı, 1 Gıda İmalathanesi, 13 Oto Galeri, 1 Pansiyon, 1 Otel, 4 Su Otomatı, 3 Dernek Lokali, 4 Gıda Deposu, 20 Market, 4 OffLicence, 1 Dövme Salonu, 1 Eğitim Merkezi, 14 Kuaför ve Berber Salonu
(AK/ŞEB)
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