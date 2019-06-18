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Ltb-emaa Yaz Kurs Kayıtları 20 Haziran’da Başlıyor

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliğinde düzenlenen yaz kursları 1 Temmuz’da başlıyor.

Ltb-emaa Yaz Kurs Kayıtları 20 Haziran’da Başlıyor

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliğinde düzenlenen yaz kursları 1 Temmuz’da başlıyor.

18 Haziran 2019 Salı 11:39
Ltb-emaa Yaz Kurs Kayıtları 20 Haziran’da Başlıyor

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliğinde düzenlenen yaz kursları 1 Temmuz’da başlıyor.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, farklı yaş gruplarında sınırlı sayıda kişinin yer alacağı kurslar; Çocuk Atölyesi, Baskı Resim Kursu, Desen Kursu ile Resim Kursu kategorilerinde gerçekleşecek.
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek kursların ücretleri çocuklar için 250 TL (2 aylık),  Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yetişkinler için gerçekleştirilecek kurslara ise 150 TL (aylık).
Kayıtlar 20 Haziran Perşembe günü itibari ile başlayacak ve mesai saatlerinde LTB Dış İlişkiler Birimi’nde (LTB Binası 3. Kat) yapılacak.
Kurslara internetten yazılmak isteyenler www.dsmticket.com adresinden kayıt yapabilecek. 
ÇOCUK ATÖLYESİ  
5 farklı grupta 6-8 ve 9-11 yaş kategorilerinde verilecek olan çocuk atölyesinin eğitmenleri Ozan Özgenler ve Bahire Deniz olacak.
Tüm çocuk kursları EMAA binasında gerçekleştirilecek. 
Baskı Resim Kursu – 15 Yaş ve Üzeri
Çarşamba, 19:00-21:00
Kurslar 3 Ay sürecek ve 10 kişi ile sınırlı olacaktır. 

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Eğitmen: Kemal Behçet Caymaz
Desen Kursu - 17 yaş ve üzeri
Çarşamba - Cuma 15:00 – 20.00 (tercih edilen gün ve iki saat)
Arabahmet Art Studio
Kurs Sorumlusu: Osman Keten (0533 852 6900)
Resim Kursu - 17 yaş ve üzeri -
Çarşamba - Cuma 15:00 – 20.00(tercih edilen gün ve iki saat)
Arabahmet Art Studio
Kurs Sorumlusu: Osman Keten (0533 852 6900)
(GÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI
 

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