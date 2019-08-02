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Ltb-emaa “çocuk Atölyesi” Kurs Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)’nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Bahar dönemi “Çocuk Atölyesi” kursunun sergisi Başkent Sanat Merkezi’nde açıldı. 

Ltb-emaa “çocuk Atölyesi” Kurs Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)’nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Bahar dönemi “Çocuk Atölyesi” kursunun sergisi Başkent Sanat Merkezi’nde açıldı. 

02 Ağustos 2019 Cuma 08:28
Ltb-emaa “çocuk Atölyesi” Kurs Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)’nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Bahar dönemi “Çocuk Atölyesi” kursunun sergisi Başkent Sanat Merkezi’nde açıldı. 
LTB Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, açılışta müzisyen Bikem Tunar dinleti sunarken Çocuk Atölyesi’ne üye çocuklar sergiyi aileleriyle beraber gezdiler.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA eski Başkanı Zehra Şonya ve eğitmenler Bahire Deniz ile Ozan Özgenler’in de katıldığı kurs sergisinde çocuklara belgeleri de takdim edildi. 

Eğitmen Ozan Özgenler, LTB ile EMMA’nın sürdürdüğü işbirliği sonucundaki “Çocuk Atölyesi” kurslarına katılan çocukların gözlerine baktığında aynı heyecanı, doğru şeyler yaptıklarını ve güzel bir yolda ilerlediklerinin ışığını aldığını söyleyerek,  LTB’ye teşekkür etti.

ŞONYA: “LTB İLE EMAA İLİŞKİLERİ BAŞKAN HARMANCI İLE BAŞKA BİR YOLA GİRDİ” 

Törene katılamayan Başkan Gökçe Keçeci adına söz alan EMAA eski Başkanı Zehra Şonya, sanatın küçük yaşta başlayan bir eğitim sistemi içinden geçmesi gerektiğine inandıkları için miniklere çok büyük önem verdiklerini söyleyerek, sanatla çocuğun ilişkisini güçlendirdikleri için tüm velilere teşekkür etti.
17 yıldır Lefkoşa’da hizmet veren bir dernek olarak LTB ile ilişkilerinin Başkan Mehmet Harmancı ile başka bir yola girdiğini ve belediye ile yakaladıkları ortak vizyon ve dil sayesinde başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Şonya, Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

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Şonya, “AB hibesiyle ‘Herkes İçin Sanat’ projemiz var. LTB ile bu ortaklığı ilerleterek sürdüreceğiz ve Lefkoşa’ya bir heykel parkı kazandıracağız. 1,5 yıl sonra Başkan Harmancı ile birlikte bir de heykel parkı açılışı yapma hayalimiz vardır” dedi.
BAŞKAN HARMANCI: “SONBAHARDA KREŞİ, KIŞTA İSE ENGELSİZ EV’İ AÇACAĞIZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, LTB-EMAA birlikteliğinin 4. yılına girdiğini söyleyerek, gurur dolu 4 yıl yaşadıklarını kaydetti. Her iki tarafın da keyif ve verim aldığı bu birliktelikte yaratılan alanın her geçen yıl genişlediğini belirten Başkan Harmancı, “Biz bu alanı çocuğun, sanatın, farklı aktivitelerin merkezi haline getirmek istiyoruz. EMAA karşısındaki binaya sonbaharda kreşimizi, yan taraftaki binaya da kışta Engelli Rehabilitasyon Merkezimizi açacağız. Sanatla bütünleştireceğimiz tüm bu yerlerin merkezinde de EMAA olacak” dedi.

“DEMOKRASİ HEYKELİNİ MONTE EDECEĞİMİZ MEYDANI EYLÜL’DE HİZMETE SUNACAĞIZ”

Başkan Harmancı, sanatçı Zehra Şonya ile yürüttükleri Demokrasi Heykeli projesini Eylül ayında uygulayıp Lefkoşa’nın bir meydanını bu heykel ile insanların hizmetine sunacaklarını açıkladı. 
Konuşmasının sonunda “İyi ki bu birliktelik var” diyerek çocukların her yıl çok başarılı ve farklı eserlerle karşılarına çıktığını belirten Harmancı, hem tüm çocukları tebrik etti hem de dernek yetkililerine ve öğretmenlere teşekkür etti.
(ÖK/HA)  FOTOĞRAFLI


 

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