Ltb Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde Yağmur Suyu Drenaj Çalışması Yapacak

YOL BÖLÜM BÖLÜM TRAFİĞE KAPATILACAK

Lefkoşa, 25 Eylül 20 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi yarın Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde yağmur suyu drenaj çalışması yapacağını dolayısıyla yolun bölüm bölüm trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yoğun yağışlar nedeni ile zaman zaman yaşanmakta olan sorunların çözümüne yönelik, belediyenin, Dr.Fazıl Küçük Caddesi üzerinde yağmur suyu drenaj çalışması yapacağı kaydedildi.



Açıklamada, çalışmanın yarın sabah başlayıp aynı gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.Çalışma sırasında Dr.Fazıl Küçük Caddesi’nin Kıbrıs Gazetesi kavşağından , Alpet kavşağına kadar olan kısımda trafik akışının her iki şeritte bölüm bölüm kapatılacağı ve trafik akışının kontrollü bir şekilde verileceği, yolu kullanacak sürücülerin işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.(GÖZ/ŞEB)