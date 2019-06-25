Ltb’den Ücretsiz Yaz Kursları

Lefkoşa, 25 Haziran 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz kursları başlatıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Surlariçi ve Haspolat bölgelerindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan kurslara kayıtlar bölge muhtarlıklarına yapılacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek kurslar için son kayıt tarihi 28 Haziran Cuma günü.

Kurslara yönelik detaylı bilgi 0548 852 0582 numaralı telefondan temin edilebilir.

Kurs Kategorileri ve bilgileri şöyle:

“Çevre ve Geri Dönüşüm Atölyesi

Yena Hacışevki

Her Pazartesi 09:00-10:00, Bandabuliya Sahnesi, 9-12 yaş

Her Çarşamba 09:00-10:00, Haspolat İlkokulu, 9-12 yaş

Modern Dans Atölyesi

Melike Özyakar

Her Pazartesi 5-8 yaş, Her Perşembe 8-15 Yaş, 15:30-17:00, Bandabuliya Sahnesi

Her Salı 16:00-17:30, Haspolat İlkokulu, 6-15 yaş



Koro ve Ritim AtölyesiEzgi BertizHer Çarşamba 09-10:00, Bandabuliya Sahnesi, 6 yaş ve üzeriHer Pazartesi 09:00-10:00, Haspolat İlkokulu, 6 yaş ve üzeriTiyatro ve Yaratıcı DramaSevim ÖzdağHer Perşembe 11:00-12:00, Bandabuliya Sahnesi, 5-12 yaşHer Salı 11:00-12:00, Haspolat İlkokulu, 5-12 yaş”

(GÖZ/ŞEB)

