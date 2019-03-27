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Ltb’den Türk Halk Ozanı Ve Halk Müziği Şarkıcısı Ertaş Anısına Konser

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Lefkoşa Belediye Orkestrası, Türk halk ozanı ve halk müziği şarkıcısı Neşet Ertaş anısına konser düzenledi. 

Ltb’den Türk Halk Ozanı Ve Halk Müziği Şarkıcısı Ertaş Anısına Konser

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Lefkoşa Belediye Orkestrası, Türk halk ozanı ve halk müziği şarkıcısı Neşet Ertaş anısına konser düzenledi. 

27 Mart 2019 Çarşamba 14:14
Ltb’den Türk Halk Ozanı Ve Halk Müziği Şarkıcısı Ertaş Anısına Konser

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Lefkoşa Belediye Orkestrası, Türk halk ozanı ve halk müziği şarkıcısı Neşet Ertaş anısına konser düzenledi. 

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (YDÜ-AKKM) düzenlenen “Neşet Ertaş gecesi”nde Yaşar Kemal’in "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırdığı Neşet Ertaş’ın türküleri seslendirildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, konserde Ayşegül Zaim, Ayşe Nur Aydın, Serap Sayar, Yücel Doğan, Behiç Anibal, Hüseyin Saltan ve Arkın Sayar solist olarak yer aldı.

Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’, ‘Sevda Olmasaydı’, ‘Karadır bu Bahtım Kara’ gibi birçok önemli eserinin başarılı bir şekilde seslendirildiği konserde LTB Başkanı Mehmet Harmancı da dinleyenler arasında yer aldı.

Bas gitarda Oytun Ersan, gitarda Ali Kılınç, bateride Aslan Coşar, Klarnet/kavalda Mustafa Aksaç, bağlamalarda Hasibe Aksaç ve İbrahim Sezikli’nin yer aldığı LBO’da sanatçının ‘Yalan Dünya’ ve ‘Gel Yanıma Gel’ türkülerinde gitarda İbrahim Çetiner, klavyede ise Jozi Levi yer aldı.

(AK/FEZ)   FOTOĞRAFLI

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