Ltb’den İnteraktif Müzik Ritim Terapi Ve Ritmorkestra Tanıtımı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve Mavi Sanat Çocuk Atölyesi iş birliğinde Cuma günü “İnteraktif Müzik Ritim Terapi ve Ritmorkestra” tanıtımı yapılacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Müzik Eğitmeni ve Ritmoterapi alanında çalışmalar yürüten Ritmoterapist Uzmanı Ezgi Bertiz’in konuşmacı olacağı tanıtım etkinliği, LTB 4. Kat Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda yer alacak.

Saat 13.30’da başlayacak etkinlik, halka açık ve ücretsiz olacak.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI