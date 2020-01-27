Ltb’den Elazığ İçin Yardım Kampanyası

Lefkoşa, 27 Ocak 20 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), önceki gün deprem felaketi yaşayan Elazığ için yardım kampanyası başlattı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yardım kampanyası çerçevesinde, kişi ve kurumlar tarafından, bölgeye gönderilmek üzere battaniye, mont, atkı, eldiven, bere türünde kışlık ürünler teslim edilmeye başlandı.

YARDIMLAR 29 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ALINACAK

Filo Denizcilik ve Çağrı Kargo’nun ulaşımını ücretsiz sağlayacağı yardımlar, LTB’de zemin katta bulunan halkla İlişkiler noktasının yanı sıra, LTB 50. Yıl Fidanlığı, Haspolat ve Hamitköy Şubelerine bırakılabiliyor.

Açıklamada, Elazığ’da zorlu kış şartları altında zor durumda kalan kişilere bu türde yardım yapmak isteyenlerin 29 Ocak Çarşamba gününe kadar LTB tarafından belirlenen ilgili noktalara teslimde bulunabileceği belirtildi.



BAŞKAN HARMANCI: ELAZIĞ’A KARDEŞLİK ELİMİZİ UZATIYORUZLTB Başkanı Mehmet Harmancı, deprem nedeni ile evinden olanlar ve ihtiyaç içerisinde bulunanlara yardımcı olmak için LTB olarak dayanışma içerisinde kardeşlik ellerini uzattıklarını ifade etti.Başkan Harmancı sabah saatlerinden itibaren duyarlı kişilerin yardımda bulunmaya başladığını, Çarşamba gününe kadar bölgeye gönderilecek yardım malzemelerini teslim almaya devam edeceklerini belirterek, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.(AK/HA) FOTOĞRAFLI