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Ltb’den Çocuklara Şubat Tatili Aktiviteleri

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu \'nun (LBT) sahnelediği

Ltb’den Çocuklara Şubat Tatili Aktiviteleri

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu \'nun (LBT) sahnelediği

05 Şubat 2019 Salı 14:23
Ltb’den Çocuklara Şubat Tatili Aktiviteleri

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu \'nun (LBT) sahnelediği "Tilki ile Kirpi" oyunu çocuklarla buluşmaya devam ediyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Şubat tatili boyunca çocuklara yönelik olarak kültür, tarih, eğitim ve gezinin birleştiği etkinlikler organize etti. Bu çerçevede LBT’nin, kendi salonunda sahnelediği "Tilki ile Kirpi" oyunu dün yeniden çocuklarla buluştu.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, çocukların beğeni ile izlediği Tilki ile Kirpi oyunu 6 ile 8 Şubat’ta saat 18:00’da, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yeniden sahnelenecek.
Tilki ile Kirpi oyunu Şubat tatilinin ardından her salı saat 10:00-10:30 ile 11:00-11:30 saatleri arasında okullardan gelen talep üzerine sahnelenmeye devam edecek.
KARAGÖZ SİHİRLİ SEBZELER HER CUMARTESİ BANDABULİYA SAHNESİ’NDE
LBT’nin “Karagöz Sihirli Sebzeler” perde oyunu ise 9,16 ve 23 Şubat saat 11:00-11:30 saatleri arasında Uray Sokak’ta bulunan Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak.
“Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu sonrasındaki Lefkoşa Gezi Treni ile Lefkoşa turları da 9, 16 ve 23 Şubat Cumartesi günleri devam edecek.
ÇOCUKLAR GEZİ TRENİ’NDE REHBER EŞLİĞİNDE LEFKOŞA’YI ÖĞRENİYOR
LBT tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen bir diğer etkinlik ise Lefkoşa Gezi Treni ile Surlariçi turu.
Dün başlatılan ve 4-15 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün gerçekleşecek gezilerde çocuklar büyük ilgi gören Lefkoşa Gezi Treni’nde rehber eşliğinde hem Lefkoşa’yı öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor.
KALKIŞ YERİ BANDABULİYA SAHNESİ ÖNÜ
Ücretsiz olarak düzenlenecek gezilerin kalkış noktası Bandabuliya Sahnesi önü (Uray Sokak, Bandabuliya yanı) olup geziler 4 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün saat başı düzenlenecek(Pazartesi-Cuma 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ve 16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek)
(AK/ŞEB)FOTOĞRAFLI


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