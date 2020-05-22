banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102649
ALTIN
379.177
DOLAR
6.7887
STERLİN
8.2901
EURO
7.4171
banner339
BRTK'da mobbing !
BAY-SEN BAŞKANI AÇIKLADI!
Akıncı ve Anastasiadis telefonda geçişleri konuştu
PRENSİPTE ANLAŞTILAR
Ataoğlu: “Esnafın yüzünün yeniden gülmesini sağlayacağız”
BELEDİYE ZİYARETLERİ
Pilli: Huzursuzum ve korkuyorum
İKİNCİ DALGA UYARISI!

Ltb Bayramda Da Hizmetlerini Aksatmadan Sürdürecek

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yurttaşların Ramazan Bayramını, bayramı belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptığını, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldığını açıkladı. 

22 Mayıs 2020 Cuma 10:25
Ltb Bayramda Da Hizmetlerini Aksatmadan Sürdürecek
banner337
banner345

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yurttaşların Ramazan Bayramını, bayramı belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptığını, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldığını açıkladı. 
LTB’den verilen bilgiye göre, LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Ramazan Bayramı boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar bayram süresi boyunca her türlü şikayetlerini Alo 185 yirmi dört saat çözüm şikayet hattına bildirebilecek. 
Zabıta ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak. LTB Trafik Yol Güvenliği ve Uygulama Şubesi çalışanları ise Arife Günü tam gün LTB Mezarlığı’nda görev yapacak.
LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi.
Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimleri sırasında gıda işletmeleri, berber salonları, güzellik salonları, kafe ve kahvehaneleri hem genel hijyen açısından hem de söz konusu iş yerlerini covid 19 virüsüne karşı aldığı önlemler açışından denetledi. 
LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram boyunca hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.  

banner341
Bayram boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşlemleri için 22 32030, 22 32033, 0548 8340582 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.  
ONLİNE ÖDEME HİZMETLERİ BAYRAM SÜRESİNCE HİZMETTE OLACAK
Bayram süresi boyunca kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığında ve Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman kredi yükleyebilecekler. 
Ayrıca LTB’ye kayıtlı abonelere ait, Su Hizmet Faturaları, Emlak Vergisi ve trafik ihbarnameleri ödemeleri de kredi kartıyla hiçbir ek ücret ödemeden kiosklardan veya www.ltbonline.org web sitesinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek.
(AK/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersin Tatar Uçurumun Eşiğinde
Ersin Tatar Uçurumun Eşiğinde
Marketten 4 Şişe Alkollü İçki Çalan Şahıs Tutuklandı
Marketten 4 Şişe Alkollü İçki Çalan Şahıs Tutuklandı
İskele Belediyesi Bayram İçin Tedbirlerini Aldı
İskele Belediyesi Bayram İçin Tedbirlerini Aldı
Çocuk Parkları Bugün Açılıyor
Çocuk Parkları Bugün Açılıyor
Güzelyurt Belediyesi Bayram Tedbirlerini Aldı
Güzelyurt Belediyesi Bayram Tedbirlerini Aldı
Özkurt: “personeli Kadro Tanımları Dışına Çıkmadan Göreve Çağırmak Mobbing İse Uyguladım Doğrudur”
Özkurt: “personeli Kadro Tanımları Dışına Çıkmadan Göreve Çağırmak Mobbing İse Uyguladım Doğrudur”
Döviz kurları
Döviz kurları
Pilelilerin Kuzey'e geçişi kolaylaştırılacak
Pilelilerin Kuzey'e geçişi kolaylaştırılacak
Hava durumu
Hava durumu
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim