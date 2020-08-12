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Ltb Başkanı Mehmet Harmancı Arasta Esnafı İle Görüştü

HARMANCI: “ARASTA ESNAFININ ELEKTRİK VE KİRA GİDERİ İÇİN HÜKÜMET ADIM ATMALI”

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:03
Ltb Başkanı Mehmet Harmancı Arasta Esnafı İle Görüştü
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HARMANCI: “ARASTA ESNAFININ ELEKTRİK VE KİRA GİDERİ İÇİN HÜKÜMET ADIM ATMALI”

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 :Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Arasta esnafı ile bir araya gelerek, pandemi nedeniyle oluşan durumu ve esnafın beklentilerini dinledi.

Esnaf adına Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber’in de yer aldığı toplantıda Harmancı’ya belediye yetkilileri eşlik etti.

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LTB’den verilen bilgiye göre, toplantıda ilk sözü alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 7 Mart’tan beridir Arasta esnafının ciddi sıkıntılar yaşadığının farkında olduklarını, Lokmacı Kapısı’nın kapanması kadar Ercan Havaalanı’ndan charter seferlerinin durmasının da bölgedeki canlılığı olumsuz etkilediğini belirtti.

Lokmacı Kapısı konusunda Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Yorgacis ile görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Harmancı, bu konunun merkezi hükümetler ve liderler seviyesinde çözülebileceğine, sağlık kurullarının vereceği tavsiyelerin herkese ışık tutacağını söyledi.

Harmancı, elektrik ve kira gibi sıkıntıları çözülmeyen esnafın bir de artan döviz nedeniyle daha zorda kaldığını, bu konuda hükümetin adım atması gerektiğini belirtti

(AK/FEZ)   FOTOĞRAFLI

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