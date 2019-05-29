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Ltb Başkanı Harmancı, Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nde Yer Alacak Konuk Ekipleri Kabul Etti

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) düzenleyeceği 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivalinde yer alacak konuk ekipleri kabul etti.

Ltb Başkanı Harmancı, Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nde Yer Alacak Konuk Ekipleri Kabul Etti

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) düzenleyeceği 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivalinde yer alacak konuk ekipleri kabul etti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:34
Ltb Başkanı Harmancı, Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nde Yer Alacak Konuk Ekipleri Kabul Etti

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) düzenleyeceği 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivalinde yer alacak konuk ekipleri kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, kabulde FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci ve festivale katılan Türkiye, Bulgaristan, Hindistan, Rusya, İrlanda, Makedonya ve Ukrayna ekipleri hazır bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nin her geçen yıl gelişerek kurumsallaştığını ve geniş katılımla beraber şehre bir heyecan kattığını belirterek, konuk ülkelerin çocuklarını Lefkoşa’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

FOGEM’in Göçmenköy Sanat Parkı’nı kullanarak hem bölgeyi, hem de yaptığı işi zenginleştirdiğini söyleyen Başkan Harmancı, parkın diğer tüm derneklere de açık olduğunu belirtti.

Çocukların iyi dostluklar kurarak güzel anılarla ülkelerine dönmeleri temennisinde bulunan Harmancı, özellikle çocukların bir arada olduğu organizasyonların öneminin büyük olduğunu kaydetti.

DÖŞEMECİ

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FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci de yaptığı konuşmada, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

LTB’nin her yıl olduğu gibi bu yılda festivalin gerçekleşmesine katkı sağladığını belirten Döşemeci LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür etti.

Uluslararası Festivaller Birliği’ne üye olan festivalin, bu yıl da CIOFF takvimine girdiğini söyleyen Döşemeci, festivalin KKTC’nin CIOFF’a üye ilk ve tek çocuk festivali olduğuna vurgu yaptı.

Döşemeci, festival süresince Türkiye-Hindistan-Rusya-İrlanda-Bulgaristan-Makedonya-Ukrayna ve Kıbrıs olmak üzere sekiz farklı ülkenin halk danslarının izlenebileceğini kaydetti. 

Festival bu gece Dereboyu’nda gerçekleştirilecek kortejle başlayacak.

“FOGEM İle Yaz Bembeyaz” etkinliği ise yarın akşam yine kortejle başlayacak. Etkinliklerin sahne gösterileri Göçmenköy Sanat Parkı’nda gerçekleşecek.

(TUĞ/ÖK)     FOTOĞRAFLI

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