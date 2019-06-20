Ltb Başkanı Harmancı Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 20 Haziran 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs İki Dillilik Derneği Başkanı Kıbrıs Üniversitesi Dil Merkezi akademisyeni Dr. Düriye Gökçebağ’ı kabul etti.

LTB’den verilen biligye göre, Dr. Düriye Gökçebağ ziyarette yaptığı konuşmada dilin, her iki toplumu yakınlaştırmak için bir araç olduğunu, Derneğin de Yunanca ve Türkçe’nin iki toplumda yaygınlaştırılması amacıyla kurulduğunu belirtti.

Derneğin kurucu üyelerinin Türkolog, Yunan Dili öğretmenleri, çevirmenler ve akademisyenlerden oluşan 11 Kıbrıslı Türk ve 11 Kıbrıslı Rum olduğunu belirten Gökçebağ, LTB ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

LTB Başkanı Harmancı, iki toplumun birbirinin dilini anlamasının çok önemli olduğunu, ilerleyen süreçte dernek ile güzel projelere imza atmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

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