Ltb Başkanı Harmancı: “gönyeli Belediyesi Kermiya Pompa İstasyonu’na Yasal Olmayan Şekilde Atık Su Boşaltıyor”

“HALK SAĞLIĞI DEREDE OLUŞAN KİRLENMELER SEBEBİYE TEHDİT ALTINA”

“İVEDİ ÇÖZÜM BULUNMALI”

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Belediyesi’nin Kermiya Pompa İstasyonu’na, “yasal olmayan şekilde ve LTB’nin kontrolü dışında” atık su boşalttığını, bu soruna ivedi çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Harmancı, halk sağlığının derede oluşan kirlenmeler sebebiyle tehdit altına olduğunu, sivrisinekle mücadelede yüksek maliyetlere rağmen çözüm alınamadığını, hayat kalitesinin düştüğünü belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Kanalizasyon Şubesi Amiri Faik Özkaynak, bazı belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte şehirdeki derelerde yaşanan kanalizasyon sorunları konusunda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yaparken, LTB Kanalizasyon Şubesi’nden Pınar Erengin de, “Dere Yataklarında Atıksı Kaynaklı Problemler, Sebepleri ve Çözümü” konulu sunum gerçekleştirdi. Muhtarlar da yaşanan sorunları aktardı.

Basın toplantısının ardından Kermiya Pompa İstasyonu ve bölgede incelemelerde bulunuldu, sorunla ilgili Kanalizasyon Şubesi Amiri Faik Özkaynak basına konuyla bilgi verdi.

HARMANCI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 2000’li yılların başında Gönyeli Belediyesi’nin LTB Kermiya Pompa İstasyonu’na herhangi bir ortaklaşma yaşanmadan kanalizasyon sistemini bağladığını, o tarihten bugüne nüfus artışı ile birlikte genişleyen hacimden kaynaklanan ciddi problemler yaşanmakta olduğunu belirtti.

Sistem inşasının birlikte yapılmadığını, LTB sistemine uyumluluğu ortada bir anlaşma olmadığından mühendislerce belgelendirilemediğini, vizelenemediğini, dolayısıyla standartlarda uzlaşılamadığını dile getiren Harmancı, kapasitenin artan nüfusla beraber her gün genişlediğini ve bu genişleyen kapasitenin ortak planlanamadığını kaydetti.

Harmancı, “Dere akarlarının tümü Gazimağusa istikametine doğru olduğundan kendi sınırlarımız dışında oluşan taşmalar birebir Lefkoşa hemşerilerinin sağlığını olumsuz etkileyip yaşam kalitesini düşürüyor” dedi.

“NİHAİ HEDEF ORTAK KANALİZASYON İDARESİ KURULMASI”

Harmancı, sorunun çözümüne yönelik Ortak Kanalizasyon İdaresi kurulması yönünde Gönyeli Belediyesi ile çalışma yapıldığını dile getirdi.

“Bu uzun bir yolun başlangıcıdır ve nihai hedef olmalıdır. Buraya ulaşana kadar ara formül bulunmalıdır. Kermiya Pompa İstasyonu’na gelen boruların ve bağlantıların belirlenmesi, standartlara uygun hale getirilmesi gereklidir” diyen Harmancı, arıtma maliyetlerinin giriş yapan suyun miktarı çerçevesinde ve kirleten öder prensiplerinden hareketle ödenmesi ve ilerde oluşabilecek sorunların minimize edilmesi gerektiğini kaydetti.



Belirlenecek mühendislerin temel prensipleri ortaya koymasının ardından maliyetin ortaklaşılabileceğini söyleyen Harmancı, İçişleri ve Çevre Bakanlıklarına da destek çağrısında bulundu.Tek hedeflerinin bu sorunu bitirmek olduğunu belirten Harmancı, kimseyi suçlamak istemediklerini ancak soruna iyi niyetle ivedi çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.Bu sorunlardan dolayı sinek mücadelesinde istenen verimi alamadıklarını söyleyen Harmancı, dereden kaynaklanan kötü kokuların hayat kalitesini düşürdüğünü belirtti.ERENGİNLTB Kanalizasyon Şubesi’nden Pınar Erengin, “Dere Yataklarında Atıksı Kaynaklı Problemler, Sebepleri ve Çözümü” konulu sunumunda, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde olan Kermiya Pompa İstasyonu’na Gönyeli’den kaynaklanan atık suların geldiğini, atık suların bağlanma şartları ve miktarının Lefkoşa Türk Belediyesi kontrolünde olmadığını kaydetti.Erengin, 2000’li yılların başında Gönyeli Belediyesi’nin, LTB kanalizasyon altyapı şebekesine bağlantı için müracaat ettiğini, bağlanacak nüfusun 3 bin kişiyi geçmemesi ve belediyeler arasında işbirliği protokolü imzalanması koşuluyla bunun olabileceğinin Gönyeli Belediyesi’ne iletildiğini ancak yasal anlaşmaya varılmaksızın o tarihten itibaren Gönyeli Belediyesi’nin, LTB kanalizasyon hattına, Kermiya Pompa İstasyonu aracılığıyla bağlandığını ifade etti.2001 yılında 3 bin kişi ile başlayan bağlantının, 2006 yılına gelindiğinde 10 binlere ulaştığını söyleyen Erengin, “2006 yılında Gönyeli’den gelen atık suları taşımakta yetersiz kalan pompa istasyonundan ana taşıyıcı hatta belediye kendi özkaynaklarından 197 bin 880 euro yatırım yapmış, 3 bin 310 metre uzunluğunda yeni bir basınçlı hat döşenmiştir” dedi.2014 yılında Gönyeli Belediyesi kendi kanalizasyon hattından kaynaklanan sorunu gidermek yerine Isırgan Sokak’tan dereye taşma hattı döşediğini ve standartlara uygun olmayan bir şekilde atık sularını Kermiya Pompa İstasyonu’na taşıdığını anlatan Erengin, “Bu süre içerisinde atıksuların dereye taşması kaçınılmaz olmuştur” diye konuştu.Sunumunda LTB’nin uzlaşı arayışlarına da yer veren Erengin, son olarak üç hafta önce LTB ile Gönyeli Belediye başkanlarının bir araya gelerek, Ortak Kanalizasyon İdaresi oluşturulması konusunda prensip kararı aldığını söyledi.Yaklaşık 8 - 9 ay önce Gönyeli Belediyesi’nin kendi pompa istasyonlarındaki atık sularını yine standartlara uygun olmadan, LTB’den izin almadan ve herhangi bir bilgi de vermeden basınçlı boru ile LTB kanalizasyon sistemine bağlandığını dile getiren Erengin, bu suyun taşınması için belediyenin kendi özkaynaklarını kullanarak 2 adet 30 kw’lık pompa temini ve elektrik aksamları için gerekli çalışmaları başlattığını vurguladı.“Gönyeli Belediyesi’nin LTB ile bu ivedi çözülmesi gereken problemler için bir anlaşmaya varması ve LTB’nin sahip olduğu altyapıya uyumlu şekilde işbirliğini kabul etmesi kaçınılmazdır” diyen Erengin, kirleten öder prensibi ile Gönyeli Belediyesi’nin kendi sınırları içerisinde oluşan atık suların sorumluluğunu alarak taşıma ve arıtma maliyetlerinde yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğini belirtti.Erengin, konu ile ilgili Çevre Dairesi’ne, İçişleri Bakanlığı’na, Lefkoşa Kaymakamlığı ve sivil toplum örgütlerine defalarca yazılar yazıldığını, Çevre Dairesi’nin bu konu ile ilgili Gönyeli Belediyesi’ne ceza yazdığını kaydetti.(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLIHaber: Gözde Süreç Sarı - Fotoğraf: Erol Uysal