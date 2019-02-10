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Ltb 7/24 Ödeme Noktası Hizmet Vermeye Başladı

Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çağın gereksinimlerine uygun yeni teknolojik sistemler ile yurttaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Ltb 7/24 Ödeme Noktası Hizmet Vermeye Başladı

Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çağın gereksinimlerine uygun yeni teknolojik sistemler ile yurttaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet kapsamını genişletmeye devam ediyor.

10 Şubat 2019 Pazar 12:57
Ltb 7/24 Ödeme Noktası Hizmet Vermeye Başladı

Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çağın gereksinimlerine uygun yeni teknolojik sistemler ile yurttaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet kapsamını genişletmeye devam ediyor.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda LTB Binası önüne yerleştirilen 7/24 ödeme noktasından, LTB’ye kayıtlı abonelere ait, Su Faturaları, Emlak Vergisi ve trafik ihbarnameleri ödemeleri mesai saatleri haricinde de kredi kartıyla anında ödenebilecek. Önümüzdeki günlerde üç farklı noktaya daha yerleştirilecek ödeme cihazları yılsonuna kadar toplamda 10 farklı noktada yurttaşların hizmetinde olacak.
CİHAZLARDAN SU ANINDA YÜKLENİP ÖDENEBİLECEK
7/24 hizmet verecek ödeme cihazının sağlayacağı en büyük avantajlardan bir tanesi de akıllı su sayaçlarına anında su yüklemesi yapılabilmesi.
Önceki uygulamalarda sadece avans su alınabilirken, yeni uygulamada yurttaşlar bu cihazlardan 100 TL’ye kadar su yüklemesini yapabilecek. Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hizmet veren 7/24 ödeme noktasından akıllı su sayacı kullanan aboneler borçlarını da ödeyebilecek.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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