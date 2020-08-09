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LTB, yeni açık pazarın bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), Özker Özgür Caddesi’nin son yıllardaki gelişimini de göz önünde bulundurarak, bu bölgede yapım çalışmalarına başlanan çok fonksiyonlu yeni açık pazarı bu yıl içerisinde tamamlayacağı belirtildi.

09 Ağustos 2020 Pazar 16:46
LTB, yeni açık pazarın bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), Özker Özgür Caddesi’nin son yıllardaki gelişimini de göz önünde bulundurarak, bu bölgede yapım çalışmalarına başlanan çok fonksiyonlu yeni açık pazarı bu yıl içerisinde tamamlayacağı belirtildi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, yeni açık pazarın üzerinin kapatılması ve idari binanın tamamlanması ihalesi sonuçlanarak LTB ve KAM-TEK arasında imzalandı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada, toplam bedeli 8 milyon TL’ye yaklaşan yeni açık pazarın son etap 6 milyon TL’lik kısmının da LTB öz kaynakları ile karşılanacağını belirtti.

Yeni açık pazar sayesinde hem yurttaşların hem de pazarcıların her açıdan eksiksiz ve modern bir yapıya kavuşacağını belirten Harmancı, açık pazara komşu kamusal kurumların projenin daha ileriye gitmesinde kendilerine yardımcı olacaklarına inanç belirtti.

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Başkan Harmancı, yeni açık pazarın artık sadece haftada bir gün değil, farklı günlerde de ve geceleri de hizmet vereceğini, 2. El pazarı, organik pazarlar, kadın emeği pazarı gibi farklı pazar konseptlerinin de yeni alanda yer alacağını söyledi.

Harmancı, toplam 10.000 metre kare alanda, 270’den fazla stand kapasiteli, tamamen engelsiz, 105 metre kare çocuk oyun alanı, teraslı kafe ve restoranın yer alacağı yeni açık pazarın hem başkent Lefkoşa hem de ülkenin ihtiyaçlarına cevap vereceğini söyledi.

İhale kapsamında 5 aylık sürede yeni açık pazarın tamamlanacağını dile getiren Harmancı, standlara elektrik ve su sağlayabilecek düzenleme ile yangına karşı müdahale edilebilecek bir altyapının da mevcut olduğuna dikkat çekti.

115 kişilik çok amaçlı toplantı salonu ve atölye ve sergi odalarının da yeni açık pazarda yer alacağını sözlerine ekleyen LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa’ya yakışan yeni açık pazarı bu yıl içerisinde tamamlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Son Güncelleme: 09.08.2020 17:16
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