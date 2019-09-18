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Ltb-ydü Ücretsiz İngilizce Kursları İçin Yeni Protokol Kapsamı Genişletilerek İmzalandı

ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DERS KURSLARINA LTB EL ELE ÇOCUK MERKEZİ DE DAHİL EDİLDİ 

Ltb-ydü Ücretsiz İngilizce Kursları İçin Yeni Protokol Kapsamı Genişletilerek İmzalandı

ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DERS KURSLARINA LTB EL ELE ÇOCUK MERKEZİ DE DAHİL EDİLDİ 

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:22
Ltb-ydü Ücretsiz İngilizce Kursları İçin Yeni Protokol Kapsamı Genişletilerek İmzalandı

ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DERS KURSLARINA LTB EL ELE ÇOCUK MERKEZİ DE DAHİL EDİLDİ 
Lefkoşa, 18 Eylül 19 : Geçtiğimiz iki yıl Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında imzalanan ücretsiz İngilizce dersi protokolü bu yıl genişletilerek yenilendi. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile YDÜ adına Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Kurt’un imza koyduğu protokol ile Haspolat, Surlariçi ve LTB El Ele Çocuk Merkezi çocuklarına yönelik ücretsiz İngilizce dersleri düzenlenecek.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Surlariçi ve Haspolat’taki çocuklara ücretsiz İngilizce dersleri verilmesi bu yılki protokol ile imza altına alındı ve 2019-2020 öğrenim yılı boyunca Surlariçi ile Haspolat’taki 8-11 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz İngilizce dersleri verilecek. 
Bu yıl ayrıca LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde eğitim gören 3-4 yaş aralığındaki çocuklara da 2019-2020 öğrenim yılı boyunca okul müfredatına uygun olarak ücretsiz İngilizce eğitim imkanı sunulacak.
BAŞKAN HARMANCI: “LTB EL ELE ÇOCUK MERKEZİ DE PROTOKOL KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, YDÜ ile 3.kez bu işbirliğini resmileştirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyerek 3 yılda sosyal mahrumiyetle mücadele eden bölgelerde tamamlayıcı İngilizce derslerini YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile dayanışma içinde sürdürdüklerini vurguladı.
“GEÇTİĞİMİZ YIL DERSLERDEN YÜZLERCE ÇOCUK FAYDALANDI”

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Başkan Harmancı geçtiğimiz yıl düzenlenen derslerden yüzlerce çocuğun faydalandığını, Haspolat ve Surlariçi’ndeki çocukların neşesinin, kazanımlarının üniversite-şehir bütünleşmesine çok güzel bir örnek oluşturduğuna dikkat çekti. 
Haspolat ve Surlariçi’nin yanısıra bu protokol kapsamı içine aldıkları LTB El Ele Çocuk Merkezi’ndeki  3-4 yaş çocuların da İngilizce ile tanışacak olmalarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Harmancı, ayrıca bu yıl 20 Ekim Pazar günü yapılacak Lefkoşa Maratonu’nu da LTB El Ele Çocuk Merkezi için koşacaklarını belirtti.
Harmancı: “YDÜ camiasına gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederim. Özellikle öğretmen adayları için iyi bir deneyim olacaktır ve işbirliğimizin katlanarak devam etmesini diliyorum” dedi.
KURT: “BU TÜR İŞBİRLİKLERİNE ÇOK FAZLA ÖNEM VERİYORUZ”
YDÜ Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Kurt ise topluma hizmet etmek, toplumu dönüştürmek misyonuyla hareket eden YDÜ’nün bu tür işbirliklerine çok fazla önem verdiğini kaydederek, 18 bine yakın öğrencisini Lefkoşa’nın daha iyi şeyler üretebilmesi için kullanabileceklerini ifade etti. 
 “BU İŞBİRLİĞİNDEN ÇOCUKLARIMIZ, ÖĞRETMENLERİMİZ VE LEFKOŞA KAZANSIN”
Kurt konuşmasını “ Bu farklı deneyimin sonunda ihtiyaçlı çocuklarımız kazanıyor. Bu tür işbirliklerine her zaman açığız ve her türlü bilimsel katkıyı YDÜ olarak yapabileceğimizi bir kez daha teyit ediyorum. Bu 3.yılımız. Umarım bu işbirliği 6,9,12 olur ve daha da bir süreklilik kazanır. Bu işbirliğinden çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve şehir kazansın” sözleriyle tamamladı. 
(AK/HÖ)        FOTOĞRAFLI

Son Güncelleme: 18.09.2019 11:30
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