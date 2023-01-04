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LTB web sitesi yenilendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) web sitesi www.lefkosabelediyesi.org yenilendi.

04 Ocak 2023 Çarşamba 11:16
LTB web sitesi yenilendi

LTB, yazılı açıklamasında, dijital dünyanın yurttaş yaşamına yarattığı kolaylaştırıcı etkiyi en iyi şekilde değerlendirip, belediye hizmetlerinden hızlı, kolay ve etkin şekilde kullanabilmesi için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda www.lefkosabelediyesi.org web sitesi hem teknolojik altyapısını geliştirdi hem de arayüzünü yeniledi.

Yenilenen web sitesi ile yurttaşların hem bilgiye eşit ve kolay erişimini garanti altına alırken, hem de yönetim süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı sağlayacak, yurttaşlar belediye ile ilgili işlemlerinde online dünyanın sağladığı avantajları kullanabilecek. Web sitesinde yurttaşların işlemlerini kolaylaştıracak şu bölümler yer alıyor:

“Talep Et: www.lefkosabelediyesi.org web sitesinde yer alan 'talep et' menüsünden ilaçlama, ağaç budama, çöp bidonu, çöp bidonu tamiri, moloz/budama atığı toplama talebi ve vidanjör talepleri anında iletebiliyor.

Başvurular: Belediyeye ait tüm başvurular kolay ve hızlı şekilde yapılabiliyor.

Katılımcı Şehir - Sen Söyle Lefkoşa: Yeni web sitesinde demokrasi, çok seslilik ve katılımcılık her mecrada yaşam buluyor. Lefkoşa'ya ilişkin alınacak kararlar için oy verilebilecek, fikir ve görüşler ile aktif katılımcılık sağlanacak.

Ödemeler: Su faturası, emlak vergisi, trafik cezası ve meslek verginizi kredi kartınızla kolayca ödenebiliyor. Web sitesi içerisinde ilerleyen dönemde parkometre ödemeleri de yer alacak.

Görüşme Talebi: Web sitesi aracılığı ile LTB Başkanı, yönetimi ve şubeleri ile görüşme talepleri iletilebiliyor.”

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