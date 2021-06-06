LTB ve ZMO’dan ülkede bir ilk

Başkan Harmancı: “Üretmeyi de kalkınmayı da başaracağız”
LTBBaşkanı Harmancı şunları kaydetti: “Çok heyecanlıyız, arıtılmış su ve gübre ile bir coğrafyanın kaderini etkileyebilecek proje yaşam buluyor. Bir ilke imza atıyor ve Kuzey Kıbrıs’ta Ziraat mühendisleri Odasının rehberliğinde GDO’suz soya üretimi için Lefkoşa’mızda yeni bir üretim devrimini ve modelini başlatıyoruz. LTB Haspolat’taki arazilerini artık gençlere iş sahası yaratarak etkin ve verimli şekilde kullanıyor. Arazilerimizi tarım arazisine dönüştürerek üretime ve üreticilere açıyoruz. Üretime can verecek olan sudur. Atıksu arıtma tesisimizden çıkan AB standartlarındaki tarımsal suyu kullandık ve tesisimizden çıkan toprak zenginleştirici gübreyi katma değer yaratarak üretimde değerlendirdik. Kolektif çalışma ve üretim modeli ile bölgedeki çiftçilerin yanında belediyemizin de desteğiyle gençler sürecin paydaşı olacak. Üretecekler, ekonomik açıdan yerli üretici kazanacak, hayvancı yemi yurtdışından ithal etmeyecek ve kırsalda ekonomik kalkınmaya katkı sağlanacak. Bilimin ışığı ve doğru uygulamalarla bütüncül gelişimin mümkün olduğunu gösterecğiz. Başkent Lefkoşa’mıza hayırlı olsun. Üretmeyi de, kalkınmayı da başaracağız.” dedi.