LTB ve Lider İşbirliğinde Esentepe’de kış izcilik kampı düzenlendi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Esentepe Ortokulu’nda gerçekleşen Esentepe Oymak Kış Kampı’na katılan izciler 3 gün boyunca doğada mevsim zorluklarında konaklama, barınma ve kendilerini koruma, yaşayarak öğrenme ve oymak ile birlikte hareket etmek hedefler çerçevesinde birçok eğlence,sosyal ve bilgilendirici istasyonlarından geçtiler.
3 günlük süredeki yapılan bilgi ve eğlence istasyonlarında izcilerin özgüvenlerini ve takım ruhunu en güzel şekilde sergilediklerinin altını çizen Lord genç izcilerin yeni dostluklar,yeni paylaşımlar ile evlerine döndüklerini de sözlerine ekledi.