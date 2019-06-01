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LTB ücretsiz İngilizce kursları yıl sonu müsameresi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti

LTB ücretsiz İngilizce kursları yıl sonu müsameresi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:04
LTB ücretsiz İngilizce kursları yıl sonu müsameresi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ve YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliğinde Haspolat ve Atatürk İlkokulu’ndaki çocukların katılımıyla düzenlediği ücretsiz ingilizce kursları yıl sonu müsameresi dün gece Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti.

İlk yıl sadece Haspolat ve daha sonraki yıl da Atatürk İlkokulu’nun katılımıyla bu yıl her iki okul 4.ve 5.sınıf öğrencilerine yönelik devem eden kursların sonunda Atatürk İlkokulu’da sahneye çıkan çocuklar ingilizce olarak hazırladıkları şarkıları söylediler, dans ettiler.

Gecede Çocuk Esirgeme Kurumu çocukları dans gösterisi yaparken Gönyeli SAM Tiyatro Grubu da İngilizce olarak hazırladıkları “Miranda” oyunundan tiyatral skeçleri oynadılar.

LTB’den verilen bilgiye göre, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların sonunda yer alan müsamere ile çocuklar hem öğrendiklerini sergilemenin mutluluğunu yaşadılar hem de sahnedeki arkadaşlarına eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı gecede başarılı olan kursiyer çocuklara başarı belgeleri de takdim edildi.

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ÇAVUŞOĞLU: “ÇÖZÜM ORTAĞI OLAN TÜM BELEDİYELER, KURUM-KURULUŞLARA TEŞEKKÜRLER”

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başkanı Doç.Dr. Çise Çavuşoğlu üniversite-toplum işbirliğinin güzel bir örneği olan bu projede çözüm ortağı olarak küçük-büyük katkı koyan tüm belediye, kurum-kuruluş, okul, öğrenci ve öğretmen adaylarına çok teşekkür ederek gecede sahnede öğrendiklerini sahneleyecek tüm çocuklara güzel performanslar diledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı projeye katkı koyan her bir bireye teşekkür ederek “Köprüler Kurmak Projesi” nin en güzel üniversite-şehir işbirliği üretimlerine örnek olarak gösterebileceğini kaydetti.

Harmancı: “Tıpkı bu gece olduğu gibi bayramlarımız toplum olarak bayram tadında geçsin. Başta Ayşe İpçiler’in fikriyle başlayan proje Münür Öztürk arkadaşımızın büyük gayret ve emekleriyle ilerledi ama YDÜ olmasaydı bu işi başaramazdık. Toplam 170 çocuğumuz eğitim gördü. Çocuklarımızın öğrendiklerini ileriki yaşamlarında kullanacakları güzel bir anı olmasını umuyorum” dedi.

HARMANCI:“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLE GEÇEN HER SANİYESİ ÖNEMLİDİR”

Başkan Harmancı konuşmasını; “Bugüne kadar Haspolat ve Surlariçi’nde hep maddi yatırımlar yaptılar ama insana yatırım yapmadılar. LTB olarak insana yatırım yaptık ve bunu çeşitlendirerek devam ettireceğiz. Çocuklarımızın eğitimle geçen her saniyesi önemlidir ve bu kadar güzel insanın birlikteliğiyle bunu daha da ilerletmeyi başaracağız” diyerek sonlandırdı.

Son Güncelleme: 01.06.2019 15:29
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