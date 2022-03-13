LTB “Şiddete Karşı Yan Yana” projesi, İzmir Yıldızları’nda ödüllendirildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Avrupa Birliği finansmanıyla gerçekleştirdiği “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi”, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İzmir Yıldızı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İyi Uygulama Ödülleri” yarışmasında ödül kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen İzmir Yıldızı ödülleri için 46 proje yarıştı. İzmir Yıldızları Ödül Töreni’nde 6 kategoride ödüller sahiplerine verildi ve Uluslararası Belediyeler kategorisinde Lefkoşa Türk Belediyesi “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi” ödülünü kazandı.

“Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin BM Ortak Programı" çerçevesinde “Kadın Dostu Kent” ilan edilen İzmir’de kadınların sosyal, politik ve ekonomik hayata katılımını desteklemek için yürütülen çok yönlü çalışmalar kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki başarılı uygulamaları değerlendirmek ve desteklemek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen “İzmir Yıldız Ödülleri” töreni İzmir’de yapıldı. Kadınlar için istihdam yaratmak, temsil eşitliği, ekonomik ve sosyal katılımın güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddete karşı tedbirler olarak belirlenen kriterler çerçevesindeki yarışmaya hem Türkiye hem de farklı ülkelerden de katılımlar oldu.

Yarışmanın ödül töreni Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne de denk gelen 8 Mart’ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan, ödüle yönelik LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın mesajı yayımlandı. LTB’nin ödülünü KKTC İzmir Konsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Almıla Tunç aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, törende yaptığı konuşmada, yerel yönetimler olarak kadın sorunlarına çözüm bulmanın ve yaratıcı projeler geliştirmenin en önemli önceliklerinden biri olduğuna inanç belirterek yarışmayı kazanan LTB’yi de tebrik etti. İzmir Yıldız Ödülleri'nin yerel yönetimleri toplumsal cinsiyet eşitliği alanında teşvik edeceğine ve yeni projelerin önünü açacağına inandıklarını belirten Soyer, katılan tüm şehirlere ve yerel yöneticilerine sevgilerini selamlarını iletti.



HARMANCI: “LEFKOŞA VE İZMİR’İN SOSYAL MAHRUMİYETLE MÜCADELE VİZYON VE UYGULAMALARI BENZEŞİYOR”LTB Başkanı Harmancı da mesajında Lefkoşa’dan İzmir’e sevgi ve selamlarını ileterek, “Lefkoşa ve İzmir’in benzeşen pek çok hizmeti var. Çocuklar, kadınlar, özel gereksinimli bireyler ve sosyal mahrumiyetle mücadele konularında vizyon ve uygulamaları benzeşiyor. Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın uhdesinde olan birçok konuda yetersizlikler sebebiyle belediye olarak sorumluluk aldık ve adım attık. 2016’da ülkede ilk ve halen tek olan Kadın Sığınma Evi’ni hizmete koyduk” dedi.2017’de ise Sığınma Evi’nin de içinde yer aldığı ve tüm paydaşları da içine alan bütünlüklü Şiddete Karşı Yan Yana Projesi’ni hazırladıklarını ve projeyi AB finansmanıyla hayata geçirdiklerini belirten Harmancı, “Bu proje sayesinde Polis ile Çalışma, Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları ve belediyenin arasında önemli bir eşgüdüm mekanizması kuruldu” dedi. Harmancı, bu projenin en önemli kazançlarından birini “yeni ve çağdaş bir Kadın Sığınma Evi inşa etmiş olmaları” diye nitelendirdi.“DAYANIŞARAK VAR OLACAĞIZ”Harmancı, mesajında, “Bu proje ile İzmir Yıldız Ödülleri’ni kazanmamız beni ve ekibimi gururlandırmıştır. Değerlendirme jürisine, İzmirlilere, STÖ’lere ve sizlere çok teşekkür ederim. Dayanışarak var olacağız. O yüzden alanda olmaya, çocuk, kadın, dezavantajlı tüm bireyleri de kapsayan çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.