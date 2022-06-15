LTB Ritm’orkestra ve Engelsiz Modern Dans Ekibi Kuşadası Sokak Festivali’nde sahne aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ritm’orkestra ve Engelsiz Modern Dans ekibi Kuşadası Sokak Festivali’nde sahne aldılar.

LTB’den verilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen ve gastronomi, kültür, dans, müzik, çeşitli gösteriler ve sunumların yer aldığı 3 günlük festivale davet alan Uzman ritm terapisti Ezgi Bertiz şeflindeki Ritm’orkestra ve LTB Engelsiz Modern Dans ekibi ile çalışmalarda paydaş olan Stüdyo 21 ekibi şehrin 7 farklı yerinde kurulan sahnelerde 3 gün boyunca müzik ve dans performansları sergiledi.

Ülkemizde çeşitli festivallerde sahne alan Ritm’orkestra ve LTB Engelsiz Modern Dans ekibinin ilk yurtdışı gösterisi olma özelliğini de taşıyan festivalde ekiplerimizin performansları gerek Kuşadası halkı gerekse yabancı turistler tarafıdan büyük beğeni kazanırken ekiplerimiz sanatla engellerin ortadan kaldırılarak kişilerarası iletişimin rahatça sağlanabileceğini de gösterdiler.