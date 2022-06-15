LTB Ritm’orkestra ve Engelsiz Modern Dans Ekibi Kuşadası Sokak Festivali’nde sahne aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ritm’orkestra ve Engelsiz Modern Dans ekibi Kuşadası Sokak Festivali’nde sahne aldılar.
Ülkemizde çeşitli festivallerde sahne alan Ritm’orkestra ve LTB Engelsiz Modern Dans ekibinin ilk yurtdışı gösterisi olma özelliğini de taşıyan festivalde ekiplerimizin performansları gerek Kuşadası halkı gerekse yabancı turistler tarafıdan büyük beğeni kazanırken ekiplerimiz sanatla engellerin ortadan kaldırılarak kişilerarası iletişimin rahatça sağlanabileceğini de gösterdiler.