LTB Paylaşım Mutfağı 4 yaşında



LTB’den yapılan açıklamaya göre, şehirde yaşayan ayırımsız herkese karşı sorumluluk ve sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket eden LTB, bu anlayış çerçevesinde ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’nı 13 Mayıs 2016 tarihinde hizmete sunmuştu.

247 KİŞİYE GÜNDE 1 ÖĞÜN YEMEK HİZMETİ SAĞLANIYOR

247 kişiye günde bir öğün yemek hizmeti sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı 4 yıllık sürede toplam 188 bin 517 yemek hizmeti sağladı.

Bandabuliya’da 71 numaralı dükkanda yer alan Paylaşım Mutfağı, LTB personelinin özverili çalışmaları, duyarlı bireyler, kurumlar ve kuruluşların katkıları ile hizmet vermeye devam ediyor. Tüm hijyen kuralarına uyumlu olarak çalışılan mutfakta, haftalık menüler gönüllü diyetisyenlerden destekler alınarak hazırlanıyor.

“BU ŞEHRİN RUHUNDA PAYLAŞMAK VAR”

LTB açıklamasında “Kısa sürede paylaşma, yardımlaşmanın en somut örneği olan LTB Paylaşım Mutfağı, toplumsal dayanışmamızın ne kadar güçlü olabileceğini de 4 yıllık sürede en olumlu şekilde ortaya koymuş oldu” denildi.



Yerel yönetimlerde bir ilk olma özelliğine taşıdığı belirtilen LTB Paylaşım Mutfağı, Yaşlılar Birimi üyelerinin etkinliklerinde, Dünya Mülteciler Gününde, Uluslararası Halk Dansları Festivallerinde, Surlariçi’nde yaşayan ihtiyaçlı durumdaki yetişkin ve çocuklara çeşitli zamanlarda yemek hizmeti verdi.COVID-19 SÜRECİNDE DE HİZMETLERİNE ARA VERMEDEN DEVAM ETTİTüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de olağanüstü durumlar yaratan Covid-19 sürecinde de hizmetlerine hiç ara vermeyen LTB Paylaşım Mutfağı’nın, birçok yurttaş, iş insanı, kurum ve kuruluşun katkılarıyla normal üyeleri dışında bu süreçte çalışmayan kişilere de destek verme sorumluluğunda bulunduğu kaydedildiPAYLAŞIM MUTFAĞI’NA KATKI İÇİN ONLINE HAVALE YAPILABİLİRİhtiyaçlı bireylerin günlük yemek ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı koyan Paylaşım Mutfağı için tüm bankalardan online havale yolu ile maddi destekte bulunulabiliyor.TR 0800 0100 0860 0019 5800 5045 IBAN numarasına tüm bankalardan online havale yapılabiliyor. Bunun yanında Paylaşım Mutfağı’na ulaşmak için 0533 842 05 82 ve 0548 842 05 82 numaralı telefonlar aranabiliyor.