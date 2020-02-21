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LTB park ve yeşil alanların bakımı için hizmet alacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), park, refüj, çember ve yeşil alanların  peyzaj ve bakımı için hizmet satın alıyor.

LTB park ve yeşil alanların bakımı için hizmet alacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), park, refüj, çember ve yeşil alanların  peyzaj ve bakımı için hizmet satın alıyor.

21 Şubat 2020 Cuma 11:05
LTB park ve yeşil alanların bakımı için hizmet alacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), park, refüj, çember ve yeşil alanların  peyzaj ve bakımı için hizmet satın alıyor.

LTB’den yapılan açıklamada, park, refüj, çember ve yeşil alanların 12 ay süreyle peyzaj ve bakımı için Greensense Landscape Ltd ile sözleşme imzalandığı, sözleşme bedelinin 756 bin TL olduğu kaydedildi.

HARMANCI

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kamusal alanlarının sürekli bir şekilde kullanılabilir ve temiz durumda olabilmesine önem verdiklerini, hizmet alımıyla şehirdeki peyzaj çalışmalarını daha iyi bir noktaya taşınacağına inandığını belirtti.

Başkan Harmancı, “hem kendi ekiplerimizin gayretleri hem de bu ihale sonucunda alacağımız hizmetle de şehirdeki peyzaj çalışmalarını daha iyi bir noktaya taşımaya çalışıyoruz.” dedi.

Bunun bir süreç meselesi olduğunu, her geçen gün üzerine koyarak ilerlediklerini aktaran Harmancı, parkların düzgün ve erişilebilir bir yapıda olması yanında insanların keyif alacağı yerler olarak düzenlendiğini, sırada yeni yerlerin yapımı ve mevcut yerlerin daha iyi seviyeye taşınması olduğunu belirtti. 

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Son Güncelleme: 21.02.2020 15:02
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