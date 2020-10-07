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LTB online ödeme ağına Creditwest’i de ekledi

Su,emlak vergisi,trafik cezası ve Reklam borcu ödemeleri toplamda 9 bankadan online olarak ödenebilecek..

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:03
LTB online ödeme ağına Creditwest’i de ekledi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Su faturaları, Emlak Vergisi, Trafik cezası ve Reklam borcu online ödemesi ağına Creditwest Bankası’nı da ekledi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer’in imza koyduğu sözleşmenin ardından teknik altyapı çalışmaların tamamlanması ile Creditwest Bankası’ndan da online ödeme aktif olarak kullanılmaya başlandı. Böylece LTB’nin yurttaşlara kolaylık sağlamak adına başlattığı online ödeme uygulamasında banka sayısı 9’a çıktı.

Online Ödeme Yapılabilecek Bankalar
Yurttaşlar Creditwest, Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bankası,KOOP Bank, Türk Bankası ve Ziraat Bankası web siteleri ve mobil uygulamalarından LTB’ye ait ödemelerini yapabilecekler.
Online web sitesinden de ödeme yapılabilecek

LTB’nin Su, Emlak vergisi, Trafik cezası, Reklam borcu ödemeleri online banka şubeleri yanısıra belediyeye ait kiosk cihazlarından ve online web sitesinden (www.ltbonline.org) gerçekleştirilebilek.

Kiosk cihazlarından Ödeme

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Belediye binası önü, LTB Fidanlığı (Kemal Aksay Caddesi üzeri) ve Hamitköy’de bulunan kiosklardan da yine kredi kartı ile günün her saatinde ödeme yapılabilecek.
Meslek Vergisi ve Kira borçları da artık online ödenebilecek
Su faturaları, Emlak Vergisi ,Trafik cezası ve Reklam ödemeleri www.ltbonline.org web sitesinden de kredi kartı ile kolayca ödenebilir. Ayrıca işyerleri sahiplerine yönelik devreye konan yeni uygulama ile Ekim ayı içerisinde Meslek Vergisinin ödemesi ve önümüzdeki ay ise Kira borçlarının ödemeleri LTB’nin internet sitesinden yapılabilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
LTB Online ödemeCREDİTWEST BANK
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