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LTB “Okumak Güzeldir” kampanyasının ikinci çekilişi yapıldı

LTB “Okumak Güzeldir” kampanyasının ikinci çekilişi yapıldı

02 Nisan 2019 Salı 12:03
LTB “Okumak Güzeldir” kampanyasının ikinci çekilişi yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından başlatılan “Okumak Güzeldir” kampanyasının ikinci çekilişi, LTB ile Işık Kitabevi iş birliğinde gerçekleştirildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da bulunan kitap evleriyle iş birliğiyle gerçekleştirilen ve LTB Halkla İlişkiler Birimi’nin organize ettiği kampanyanın ikinci çekilişi, Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen tarafından yapıldı.

LTB Facebook sayfasında canlı yayınlanan çekiliş sonucunda Agah Gümüş’ün Vefa isimli kitabını kazanan hesaplar şu şekilde: “Özce Aşıkzadeler, Menekşe Güner, Ggsngnlı, Gizemce, Kardelen Göksu ile Meryem Çelikiz.”

“Okumak Güzeldir” kampanyası kapsamında, LTB ile Lefkoşa’da yer alan kitapevleri tarafından her ay sonu 5 kişiye kitap hediye edilecek.

Mayıs ayındaki çekilişe katılmak isteyenler, LTB Instagram hesabını takip edip, kampanyanın yer aldığı görselin yorum kısmına 3 arkadaşını etiketleyerek çekilişe katılabilecek.

 

Son Güncelleme: 02.04.2019 15:51
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