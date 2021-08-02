LTB'nin temizlik çalışmaları sürüyor

Belediye ekipleri ev ve iş yerleri önünden her hafta yaklaşık 300 ton kaba inşaat atığı ile evsel atık dışında kalan bahçe temizlikleri,budama ve arazi temizliklerinden çıkan atıkları topluyor. Şehrin 14 bölgeye ayrılarak haftanın 5 günü 6 çekirge aracı ile yapılan çalışmalarda Temizlik Şubesi ekipleri günde 2 yoldan toplam 60 ton ot temizlikleri, budama ve arazi temizliği atığı topluyor.



Evsel Atık Dışındaki Atıklar için Toplama Günleri

Pazartesi:Marmara,Taşkınköy,Göçmenköy

Salı:Ortaköy, Köşklüçiftlik, Kumsal, Metehan

Çarşamba: Surlar içi,Çağlayan, Yenişehir,Kızılbaş

Perşembe: K.Kaymaklı

Cuma:Haspolat, Hamitköy

Bölgesel ot temizlikleri de aralıksız sürüyor

2021 yılındaki bölgesel ot temizliği çalışmaları çerçevesinde Surlariçi,Çağlayan,Köşklüçiftlik, Kumsal, Yenişehir,Kızılbaş, Gelibolu,Marmara,Taşkınköy,Göçmenköy,Ortaköy, Haspolat, Hamitköy ve Dumlupınar temizlenirken Küçük Kaymaklı bölgesinin temizlik çalışmaları da bu hafta tamamlanacak. Metehan bölgesinde temizlik çalışmalarına da bu hafta başlanıyor.

Sanayi ve Surlarçi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışmaları

LTB önümüzdeki günlerde Lefkoşa Sanayi bölgesi temizlik çalışmaları ve Surlariçi bölgesi temizlik çalışmaları yapılacak. 2021 güz dönemi çalışmalarında ise tüm ana caddelerde temizlik çalışmaları yapılacak, 35 ilk ve orta öğretim okulunun temizliği yapıldıktan sonra tüm bölgeler tekrardan 2. etap bölgesel temizlik çalışmaları da başlayacak.

Belediye ekipleri ev ve iş yerleri önünden her hafta yaklaşık 300 ton kaba inşaat atığı ile evsel atık dışında kalan bahçe temizlikleri,budama ve arazi temizliklerinden çıkan atıkları topluyor. Şehrin 14 bölgeye ayrılarak haftanın 5 günü 6 çekirge aracı ile yapılan çalışmalarda Temizlik Şubesi ekipleri günde 2 yoldan toplam 60 ton ot temizlikleri, budama ve arazi temizliği atığı topluyor.

Yurttaşlar çekirgelik işlere dair atıklarını toplama gününden 1 gün önce ev ve iş yerlerinin önüne çıkarmaları gerekiyor. Rutin günlerde toplama işlemi için herhangi bir ücret alınmazken, şehrin temizliği ve halk sağlığı için toplama günü dışında çıkarılan ve belediye tarafından toplanan atıklar için ücret faturalara yansıtılıyor.

Evsel Atık Dışındaki Atıklar için Toplama Günleri

Pazartesi:Marmara,Taşkınköy,Göçmenköy

Salı:Ortaköy, Köşklüçiftlik, Kumsal, Metehan

Çarşamba: Surlar içi,Çağlayan, Yenişehir,Kızılbaş

Perşembe: K.Kaymaklı

Cuma:Haspolat, Hamitköy

Bölgesel ot temizlikleri de aralıksız sürüyor

2021 yılındaki bölgesel ot temizliği çalışmaları çerçevesinde Surlariçi,Çağlayan,Köşklüçiftlik, Kumsal, Yenişehir,Kızılbaş, Gelibolu,Marmara,Taşkınköy,Göçmenköy,Ortaköy, Haspolat, Hamitköy ve Dumlupınar temizlenirken Küçük Kaymaklı bölgesinin temizlik çalışmaları da bu hafta tamamlanacak. Metehan bölgesinde temizlik çalışmalarına da bu hafta başlanıyor.

Sanayi ve Surlarçi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışmaları

LTB önümüzdeki günlerde Lefkoşa Sanayi bölgesi temizlik çalışmaları ve Surlariçi bölgesi temizlik çalışmaları yapılacak. 2021 güz dönemi çalışmalarında ise tüm ana caddelerde temizlik çalışmaları yapılacak, 35 ilk ve orta öğretim okulunun temizliği yapıldıktan sonra tüm bölgeler tekrardan 2. etap bölgesel temizlik çalışmaları da başlayacak.