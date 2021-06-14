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LTB “Merkez Lefkoşa” Çarşamba günü açılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin en büyük öz kaynak yatırımlarından biri olduğu belirtilen “Merkez Lefkoşa” Çarşamba günü düzenlenecek etkinlikle hizmete açılıyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 13:15
LTB “Merkez Lefkoşa” Çarşamba günü açılıyor
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“Merkez Lefkoşa” açılış etkinliği saat 18.00’de başlayacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Özker Özgür Caddesi üzerinde yer alan Merkez Lefkoşa, açık pazar-çarşı-etkinlik ve organizasyon alanı gibi çok yönlü özellikleri ile kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerinin bir arada yürütülebileceği bir merkez olacak.  

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER VE STANDLAR

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği açılışta stantlar, konser, çocuklar için çizgi film gösterimi ve oyunlar, dans gösterileri ve etkinlik boyunca DJ performansı yer alacak. 

Tüm halkın davetli olduğu açılışta yiyecek-içecek, el işi ve tasarım ürünleri, organik ve doğal ürün ile kitap-oyuncak-elektronik eşya stantları bulunacak. 

Etkinlikte, 18.30 ve 19.30 saatlerinde iki kez olmak üzere Pijamaskeliler ile İtfaiyeci Sam çizgi filmleri gösterilecek. Etkinlik boyunca düzenlenecek yüz boyama, mandala boyama, kutu oyunları ve oyun hamurları ile çocuklar keyifli vakit geçirebilecek.  

ERİL CAMBAZ, DJ SERDAR EREN VE YUKA BLEND DANCE TEAM

Eril Cambaz’ın konseri ile renklenecek etkinlikte, DJ Serdar Eren de performans sergileyecek. Açılışta, dans gösterileri ile Yuka Blend Dance Team de yer alacak. 
Merkez Lefkoşa’nın, 12 bin metrekarelik bir alanda inşa edildiği, 410 araç kapasiteli park alanına sahip olduğu ve 300’den fazla standın yer alacağı bildirildi. 
 

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Son Güncelleme: 14.06.2021 14:06
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