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LTB, Lefkoşa’daki kamu okullarına maske ve dezenfektan dağıttı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa’daki kamu okullarına maske ve dezenfektan dağıttı.

01 Ekim 2020 Perşembe 14:49
LTB, Lefkoşa’daki kamu okullarına maske ve dezenfektan dağıttı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa’daki kamu okullarına maske ve dezenfektan dağıttı.

LTB’den verilen bilgiye göre, toplamda 17 ilkokul-anaokulu ve 12 ortaokul-liseye 37 bin 650 maske ile 145 adet 1 litrelik sıvı el dezenfektanı ve 29 adet 5 litrelik sıvı el dezenfektanı dağıtımı yapıldı.

Covid-19 tedbirleri alınarak ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen dağıtımlarda öğretmen ve öğrencilerin eğitim sırasında kullanması için dağıtılan malzemeler okul idarelerine teslim edildi.

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ANKARA’DAN LEFKOŞA’YA GÖNDERİLEN MASKELERİN DAĞITIMI SÜRÜYOR

Öte yandan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş belediye LTB’ye Covid-19’la mücadele amaçlı gönderilen dezenfekte malzemesi ve maskelerin dağıtımının devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından LTB’ye 250 bin maske ve 5 bin adet 1 litrelik el dezenfektanı gönderilmişti.

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Son Güncelleme: 01.10.2020 15:44
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)
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