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LTB kukla oyunları hazırladı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çocuklar için hem eğitsel hem de eğlenceli kukla oyunları hazırladı.

23 Eylül 2021 Perşembe 10:45
LTB kukla oyunları hazırladı

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, kuklalar “Bilgili ve Haylaz’ın” maceraları başlıyor. Bilgili ve Haylaz'ın ilk serüveni 27 Eylül Pazartesi saat 17.00 dan itibaren LTB’nin youtube kanalından izlenebilecek. 

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Haylaz bilgisayar ve oyun oynamak için evde kalmak istiyor, Bilgili ise Haylaz’ı okula gitmeye ikna etmeye çalışıyor. Çocuklar için tam da gündeme uygun bir kukla oyunu. Koronayla ilgili okuldaki yeni kurallar ne?! Nasıl davranmalıyız? Bu gibi eğitici, öğretici soruların cevaplarını eğlenerek öğreniyoruz. Kuklalarımız okullara yapılacak organizasyonlarla tüm ilkokul çağındaki öğrencilere ulaşmayı hedefliyor.”

 

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Son Güncelleme: 23.09.2021 11:16
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