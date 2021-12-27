LTB Kızılbaş Parkı oyun alanı Asya Rıdvanoğlu adı ile anılacak

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Rıdvanoğlu ailesi adına Çiçek Rıdvanoğlu’nun imza koyduğu protokol çerçevesinde ahşap oturma bankları ve oyuncaklar yerleştirilecek alanın adı “Asya Rıdvanoğlu Oyun Alanı” olacak.

Açıklamada, Kızılbaş Parkı’nın Lefkoşa’nın huzurlu ve doğal bir ortam ihtiyacını karşılayacağı, şehre ve sakinlerine yeni bir rahat nefes alma imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği ve hem şehrin içerisinde yeşil bir alan yaratacak hem de mini bir orman hissiyatı uyandıracak Kızılbaş Parkı’nın yapımında tümüyle doğayla uyumlu malzemeler kullanılıyor.

Ayrımsız tüm bireylerin erişimine uygun olarak tasarlanan Kızılbaş Parkı’nda Lefkoşalılar sosyalleşirken, parkın dokusuna ve atmosferine uygun olarak estetik bir anlayışla tasarlanmış kafe ve büfelerde de ülke ve dünya mutfağından lezzetlerle buluşacak.