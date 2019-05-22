LTB kitap paylaşım noktalarına katkılar devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB ) kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişim olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile şehrin farklı yerlerine yerleştirdiği sokak paylaşım noktalarına kurum, kuruluş, okullar ve yurttaşlar kitap katkısı yapmaya devam ediyor.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı kitap bağışında bulunan yurttaşlara, Ali Katipoğlu başkanlığındaki Lefkoşa Folklor Derneğine, Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak, Dr. Nimet Harmancı, GAÜ Halkla İlişkiler öğrencileri ile Dikmen İlkokulu öğrencilerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.