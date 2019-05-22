LTB kitap paylaşım noktalarına katkılar devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB ) kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişim olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile şehrin farklı yerlerine yerleştirdiği sokak paylaşım noktalarına kurum, kuruluş, okullar ve yurttaşlar kitap katkısı yapmaya devam ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER), Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencileri, Dikmen İlkokulu öğrencileri ve yurttaşlar ‘Okumak ve Paylaşmak Güzeldir’ diyerek topladıkları kitapları Surlariçi’nde bulunan’nda yer alması için LTB’ye teslim etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kitap bağışında bulunan yurttaşlara, Ali Katipoğlu başkanlığındaki Lefkoşa Folklor Derneğine, Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak, Dr. Nimet Harmancı, GAÜ Halkla İlişkiler öğrencileri ile Dikmen İlkokulu öğrencilerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.