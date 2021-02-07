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LTB kiracılardan kira almayacak

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Ocak ve Şubat aylarında kiracılardan kira almama kararı ürettiklerini duyurdu.

07 Şubat 2021 Pazar 12:47
LTB kiracılardan kira almayacak
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Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

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“Herkese günaydın ve iyi pazarlar, geçen yıl pandemiye bağlı kapanma kararı döneminde (1,5 ay) kapalı olan veya ciddi şekilde iş kolu etkilenen kiracılarımızdan 3 ay boyunca kira almamıştık.

2021 Ocak ve Şubat kiralarımızıda bandabuliya başta olmak üzere kiracılarımızdan almama kararı ürettiğimizi duyurmak isterim. Yerel yönetimlerin diğer gelir kalemlerinin ise (temizlik, sağlık, meslek ve reklam gibi) yasal zorunluklar nedeniyle aşağıya çekilmesi mümkün değildir.

Bu vesile ile özellikle turizme dayalı veya destinasyon olarak turizm hareketliliği ile ekonomik devinime sahip iş kollarından vakıflar başta olmak üzere kira giderlerinin minimum seviyeye indirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtmek isterim.”

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Anahtar Kelimeler:
LtbKira
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