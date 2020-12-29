LTB, Kargı Sokak’ta kanalizasyon çalışmasına başlıyor

Küçük Kaymaklı’daki Kargı Sokakta oluşan sorunun çözülmesi için adım atan LTB, 100 gün içinde tamamlanacak 218 bin TL ihale bedeli olan proje ile toplam 140 haneyi kapsayacak şekilde 300 metrelik bir ana hat borusu döşeyecek.

Başkan Harmancı: “Hamitköy için 45 Buçuk Milyon TL’lik AB finansmanlı projede ihaleye çıkılma aşamasına geldi”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2020 yılını da yine bir kanalizasyon ihalesi imzalayarak kapattıklarını ifade ederek temel altyapı problemlerini çözmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Harmancı,Hamitköy’de 45 buçuk milyon TL’lik (5 Milyon Euro) AB finansmanıyla başlatılan ve jeolojik inceleme, dizayn ve vize aşamaları Lefkoşa Türk Belediyesi tarafindan tamamlanan “Hamitköy Kanalizasyon Projesi” ile LTB’nin kendi üzerine düşen sorumluluklarının tümünü eksiksiz tamamladığı belirtti. AB’nin ilgili ofislerinin kendi süreçlerini de tamamlaması ile birlikte artık ihaleye çıkılma aşamasına gelineceğini kaydeden Başkan Harmancı, 2021’de 2.100 bina ve 3.900 haneyi kapsayacak dev projenin hayata geçmesi için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi.