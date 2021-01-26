Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanalım ama…
Kapanalım ama…
Ha ikinci iş ha aşı uyanıklığı, zihniyet aynı!
Ha ikinci iş ha aşı...
Empati kurmak zarar vermeye başladı
Empati kurmak zarar vermeye başladı
Normalleşme için tam kapanma
Normalleşme için tam kapanma
banner376
Flaş Haber
Kapanıyoruz!!
Kapat

LTB kapanma döneminde de halka hizmet vermeyi sürdürecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan Lefkoşa ve Girne’yi kapsayan kapanma kararları sonucunda sürdüreceği hizmetlerini kamu oyuyla paylaştı.

26 Ocak 2021 Salı 18:15
LTB kapanma döneminde de halka hizmet vermeyi sürdürecek
banner337
banner351

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan Lefkoşa ve Girne’yi kapsayan kapanma kararları sonucunda sürdüreceği hizmetlerini kamu oyuyla paylaştı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, LTB’nin tüm şubeleri ve personeli ile gerekli kurallara uygun şekilde ikinci bir duyuruya kadar vereceği hizmetler şöyle;

“Kasap, market ve eczanelerde maske-mesafe-hijyen ve diğer belirtilen kurallara uyulduğuna dair denetlemeler sürekli olarak yapılacaktır.

Market, kasap, eczane ve ATM’ler her gün LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından ilaçlanacak.

Yaşlılar için; İlaçları eczaneden alınıp evlerine götürülecek, market ihtiyaçları kapıda ödeme yapılacak şekilde alınacak ve evlere teslim edilecek, kan alımı devam edecek, acil olmadığı sürece şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak.

Açık olan devlet daireleri, kasaplar, marketler, eczaneler, banka ATM’leri LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından rutin olarak ilaçlanacak.

LTB’nin Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde sürdürdüğü Lefkoşa’daki 65 yaş üzeri yurttaşların Covid-19’a karşı aşılama çalışmasında telefonlu LTB’ye başvuru kabulü devam edecek.

banner341
Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ne üye özel gereksinimli bireylerin aldıkları hastahaneye ulaşım gibi hizmetler verilmeye devam edecek.

Fırınlar, imalathaneler, gıda depoları, marketler, kasaplar, eczanelerde LTB Zabıta ekipleri tarafından maske-mesafe-hijyen ve diğer belirtilen kurallara uyulduğuna dair denetlemeler sürekli olarak yapılacaktır.

Alo 185 Çözüm hattı 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

Paylaşım Mutfağı mevcut hizmetlerini vermeye devam edecektir. LTB Kadın Sığınma Evi hizmet vermeye devam edecektir. Defin Hizmetleri de kapanma döneminde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Açık Pazar, hükümetin alacağı ikinci bir karara kadar kapalı olacaktır. LTB El Ele Kreşi kapalı olacak”.

Açıklamada, tüm LTB personeline bir kez daha PCR testi yapılması için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldığı da kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 26.01.2021 19:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Kennedy Dede cinayeti sonuçlandı
Kennedy Dede cinayeti sonuçlandı
Güngördü: Beylerbeyi'nde 21 pozitif vaka var
Güngördü: Beylerbeyi'nde 21 pozitif vaka var
Mecliste bütçe maratonu devam ediyor
Mecliste bütçe maratonu devam ediyor
İşte alınan tüm kararlar!
İşte alınan tüm kararlar!
Meclis Genel Kurulunda Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
Meclis Genel Kurulunda Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
Lefkoşa ve Girne için kapanma kararı alındı
Lefkoşa ve Girne için kapanma kararı alındı
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 4 hastaya yaşam umudu
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 4 hastaya yaşam umudu
KTTO: “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına yapılan müdahale kabul edilemez”
KTTO: “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına yapılan müdahale kabul edilemez”
İskele Belediyesi Sağlık Birimi aşı programına dahil oldu
İskele Belediyesi Sağlık Birimi aşı programına dahil oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim