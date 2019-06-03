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LTB kanalizasyon projesiyle ilgili sözleşme imzaladı

LTB kanalizasyon projesiyle ilgili sözleşme imzaladı

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
LTB kanalizasyon projesiyle ilgili sözleşme imzaladı

HARMANCI: “ALTYAPI YATIRIMLARI İLE LEFKOŞALILARIN DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMASINA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy, Yenişehir ve Küçük Kaymaklı’yı kapsayacak kanalizasyon projesini hayata geçirmek amacıyla bugün Dolgu Malzemesi ve Kirli Kum Alım İhale sürecini tamamlayarak sözleşmeyi imzaladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Köroğlu Construction LTD Direktörü Gökay Köroğlu’nun imza koyduğu sözleşme kapsamında, Hamitköy 6. Etap, Yenişehir 4. Etap ile Küçük Kaymaklı 5. Etap kanalizasyon projeleri için gerekli malzeme temini sağlanmış olacak.

Finansmanını LTB’nin sağladığı ve 361 bin 200 TL’ye mal olacak alım ihalesi 270 gün içerisinde tamamlanacak.

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İhale kapsamında, 18 bin 500 ton stabilize malzeme, 2 bin 100 ton kirli kum ve 1200 ton mekanik malzeme alımı yapılacak.

2019 yılı içerisinde yapılacak kanalizasyon şebekeleri için malzeme temini bu ihale sayesinde gerçekleşmiş olacak. 

LTB BAŞKANI HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imza töreninde yaptığı konuşmada, bugün imzalanan Dolgu Malzemesi ve Kirli Kum Alım İhalesi ile Yenişehir, Küçük Kaymaklı ve Hamitköy’ü kapsayacak 4 km’lik kanalizasyon hattı yapımı için gerekli malzeme temininin sağlandığını kaydetti.

Bir süre önce Hamitköy’ün kanalizasyon ihalesinin sonuçlandırıldığını gelecek hafta ise Yenişehir Bölgesi için kanalizasyon ihalesine çıkılacağını belirten Harmancı, altyapı yatırımlarıyla Lefkoşalıların daha sağlıklı bir çevrede yaşamasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Son Güncelleme: 03.06.2019 14:14
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