LTB Kadraj’da Lefkoşa Fotoğraf Yarışması düzenliyor

LTB’den verilen bilgiye göre, başvuruların www.lefkosabelediyesi.org sitesinden yapılması gerekiyor. Lefkoşa’nın Ruhu kategorisinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılımın ücretsiz ve 18 yaş üstü herkese açık olduğu belirtildi. Başvurular 23 Ağustos 2021 tarihine kadar kabul edilecek.

ÖDÜLLER

Yarışmada birincilik ödülü 5.000 TL, ikincilik ödülü 3.000 TL, üçüncülük ödülü ise 2.000 TL olarak belirlendi. Ayrıca yarışma kapsamında şehirde iz bırakan fotoğrafçılar adına jüri özel ödülü de verilecek.

Yarışma fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, eserlerini bir arada sergilemek, şehrin sanat ortamına canlılık kazandırmak, fotoğraf sanatının yaygınlaşıp gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte sergiler oluşturmak amacıyla düzenleniyor.



