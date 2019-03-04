Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104193
ALTIN
222.536
DOLAR
5.3718
STERLİN
7.0831
EURO
6.0823
Dursun tutuksuz yargılanacak
DURSUN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yoldan çıktı elektrik direğine vurarak durabildi
TRAFİK KAZASI
Taşkıran tutuksuz yargılanacak
TAŞKIRAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Güneş'ler 4 gün daha tutuklu kalacak
GÜNEŞ'LER 4 GÜN DAHA TUTUKLU...
banner282

LTB ITB Berlin fuarına katılarak Lefkoşa’yı tanıtacak

LTB ITB Berlin fuarına katılarak Lefkoşa’yı tanıtacak

04 Mart 2019 Pazartesi 13:05
LTB ITB Berlin fuarına katılarak Lefkoşa’yı tanıtacak

HARMANCI BERLİN’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNACAK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Berlin ‘de gerçekleştirilecek “53.International Tourism Bourse (ITB) Berlin Turizm Fuarı”na katılarak başkent Lefkoşa’yı tanıtacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek  ITB Berlin’de, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından “Girne Kalesi-Batık Gemi” konseptiyle açılacak Kuzey Kıbrıs standında yer alacak Lefkoşa standında, başkent, Surlariçi ve özellikle son zamanlarda sayıları hızla artan Suriçi konukevleri tanıtılacak.

Fuara katılacak LTB heyetinde Başkan Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyesi Mehmet Manavoğlu, Dış İlişkiler görevlisi Seden Tunççağ ve Surlariçi konuk evi temsilcileri yer alacak.

Fuarda, Surlariçi Butik Otelleri (konuk evleri), Lefkoşa Maratonu ve Lefkoşa’nın tarihi-turistik yerleri ağırlıklı bir tanıtım stratejisi izlenecek.

Fuarın açılışına katılmak üzere  LTB Başkanı Mehmet Harmancı 5 Mart Salı günü Berlin’e gidecek. Başkan Harmancı, Berlin’de bulunduğu süre içerisinde çeşitli temaslarda da bulunacak. 

Son Güncelleme: 04.03.2019 16:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu”
“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu”
Yoldan çıktı elektrik direğine vurarak durabildi
Yoldan çıktı elektrik direğine vurarak durabildi
Uluslararası Final Üniversitesi’nde ekonomi paneli
Uluslararası Final Üniversitesi’nde ekonomi paneli
Tkp Yeni Güçler Kamu Görevlileri Yasa Tasarısını Eleştirdi
Tkp Yeni Güçler Kamu Görevlileri Yasa Tasarısını Eleştirdi
Hasan Hastürer Yyk Üyeliğine Atandı
Hasan Hastürer Yyk Üyeliğine Atandı
Vakıflar Arabahmet İyilik Evi Çocukları “dostluk Kazansın” Sloganıyla Futbol Turnuvası Düzenledi
Vakıflar Arabahmet İyilik Evi Çocukları “dostluk Kazansın” Sloganıyla Futbol Turnuvası Düzenledi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kültür Teknik Komitesi İle Toplantı Yaptı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kültür Teknik Komitesi İle Toplantı Yaptı
AP adayı Kızılyürek TDP’yi ziyaret etti
AP adayı Kızılyürek TDP’yi ziyaret etti
Vergi-sen, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı eleştirdi
Vergi-sen, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı eleştirdi
Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim