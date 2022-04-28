banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2 farklı bölgede yangın çıktı
2 farklı bölgede yangın çıktı
Hükümet programı görüşmesi tamamlandı…
Güvenoylaması Cumartesi
Sucuoğlu’na verilecek muhtırada neler var!
Sucuoğlu’na verilecek muhtırada neler var!
Polisten sahte para uyarısı!
Polisten sahte para uyarısı!
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok"
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının...
banner404

LTB ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliği protokolü imzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında işbirliği protokolü imzalandı. 

28 Nisan 2022 Perşembe 15:45
LTB ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliği protokolü imzaladı

LTB’den verilen bilgiye göre, protokol kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne bir bilgisayar odası kazandırılıyor. Bilgisayar dersleri, robotik kodlama kurslarının ve yeni dijital çağın gereksinimlerine uygun teknolojik eğitimlerin yapılacağı odada kullanacakları bilgisayar ve yazıcıların teminini sağlayan protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde çocukların, günümüz şartlarında eğitim almaları ile dijital dönüşümü hem deneyip hem de uygulamalarının önemine vurgu yaptı. Harmancı, LTB olarak dijitalleşen dünyaya adapte olmak için çalıştıklarını, ülkede ilk kez “Metaverse” buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirtti. LTB mobil uygulamasının bayram sonrası kullanıma başlayacağını ve mobil uygulamanın yurttaşlara online işlemlerde büyük kolaylık sağlayacağını da belirten Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne katkılarından ötürü teşekkür etti.

banner341
LTB açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in de, başlatılan projenin önemine işaret ederek, çocuk ve teknolojiye gereken desteği sağlamak için her zaman ellerinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştıklarına işaret ettiği belirtildi. 
4 adet bilgisayar, yazıcı ve gerekli diğer aksamlarının temininin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Turkcell protokol kapsamında, müşterilerine Lefkoşa Çocuk Merkezi’nin ihtiyaçları doğrultusunda toplu SMS gönderimi yapacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda ve katkılarıyla oluşturulan bilgisayar odasının çalışma programı ise LTB Toplum Çalışmaları Şubesi tarafından oluşturulup uygulanacak. 
 

banner360
Son Güncelleme: 28.04.2022 15:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 farklı bölgede yangın çıktı
2 farklı bölgede yangın çıktı
Sivil Savunma iftar yemeği düzenledi
Sivil Savunma iftar yemeği düzenledi
Ataoğlu: “Kuzey Kıbrıs, düğün organizasyonlarında Hint misafirlerin tercihi olacak”
Ataoğlu: “Kuzey Kıbrıs, düğün organizasyonlarında Hint misafirlerin tercihi olacak”
Şampiyon Çetinkaya...
Şampiyon Çetinkaya...
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var
Hükümet programı görüşmesi tamamlandı…
Hükümet programı görüşmesi tamamlandı…
Enver Avcan'ı kaybettik
Enver Avcan'ı kaybettik
Sucuoğlu’na verilecek muhtırada neler var!
Sucuoğlu’na verilecek muhtırada neler var!
Döviz kurları
Döviz kurları
Din İşleri Başkanı Ünsal Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı
Din İşleri Başkanı Ünsal Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim