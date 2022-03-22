LTB ile DAÜ’den çocuklar için iş birliği

Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel eğitim merkezlerinden 50 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında öğrenciler Gezi Treni ile başkent turuna da katıldı.
22 Mart 2022 Salı 14:00
Son Güncelleme: 22.03.2022 15:54
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Pediatri Ünitesi iş birliğinde “Özel Çocuklarla Egzersiz Saati” etkinliği gerçekleştirildi.
Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel eğitim merkezlerinden 50 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında öğrenciler Gezi Treni ile başkent turuna da katıldı.