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LTB ile DAÜ’den çocuklar için iş birliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Pediatri Ünitesi iş birliğinde “Özel Çocuklarla Egzersiz Saati” etkinliği gerçekleştirildi. 

22 Mart 2022 Salı 14:00
LTB ile DAÜ’den çocuklar için iş birliği

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LTB’den verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer, Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu ile Uzman Fizyoterapist Yaşam Direl ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de fiziksel aktiviteler yaptı. 

Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel eğitim merkezlerinden 50 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında öğrenciler Gezi Treni ile başkent turuna da katıldı.  

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Son Güncelleme: 22.03.2022 15:54
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