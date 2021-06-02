banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
banner376

LTB ile Arucad arasında sözleşme imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından ihale süreci tamamlanan “Eski Toptancılar Hali Kiralama ve Yatırım İhalesi” imza töreni ve bu kapsamdaki “Uray Sokak Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi’nin lansmanı bugün gerçekleştirildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 14:45
LTB ile Arucad arasında sözleşme imzalandı
banner337

Bandabuliya Sahnesi’nde düzenlenen törenle ihaleyi alan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında “Uray Sokak Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi” nin hayata geçirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Eski Toptancı Halinin ARUCAD tarafından kiralanması, ardından restorasyonu ve proje kapsamında, “Tiyatro ve Performans Sahnesi” ile “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi”’nin de aralarında bulunduğu yatırımlar yapmasını öngören sözleşmeye, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı ile ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın imza koydu.

İmza töreninde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ve ARUCAD Rektörü Asım Vehbi birer konuşma yaptılar. Bandabulya Sahnesi’ni kullanan LTB Tiyatro Şubesi’nden Kıymet Karabiber de Bandabulya Sahnesi’nin kendileri için önemini aktardı;  istedikleri koşullarda oyunlarını sahneleme imkanı sunacağını söylediği ARUCAD Projesi’nin e kendilerini çok heyecanlandırdığını, projenin bölgeyi yaşam merkezi haline getireceğini ifade etti.

Ardından projenin mimari gösterimi yapıldı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, bugün imzaladıklarının sadece bir sözleşme olmadığını, şehrin kalbine önemli bir dokunuşun bir şehri nasıl etkileyebileceğiyle ilgili bir tanıtım yapacaklarını  kaydetti.

Bandabulya Sahnesi’nin Lefkoşa’nın Merkezi olduğunu kaydeden Harmancı,  bölgenin yıllarca sürdürdüğü fonksiyonla ve hikayesiyle ilgili bilgiler verdi. 2014 yılından sonra bölgede yaratmaya çalıştıkları devinimi aktaran Harmancı, bölgeye turist çekmeye yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Bandabulya Sahnesi’nin oluşturulmasının bölgeyi canlandırmayı tetiklediğini kaydeden Harmancı, ARUCAD’la iş birliklerinin nasıl başladığını da anlattı.

Bölgenin toplumsal hayata katılması ve bölgenin ekonomik anlamda tetiklenmesini hedeflediklerini dile getiren Harmancı, geçtiğimiz aylarda çıktıkları ihaleyi, sürecin sonunda kendilerini en heyecanlandıran, mali yönden en avantajlı ve en başarılı  projeyi sunan ARUCAD’ın aldığını anlattı.

Harmancı, bölgeye prestijli  bir üniversitenin geliyor  olduğunu, ekonomik sosyal ve kültürel hayatın bir kamu kurumu tarafından nasıl tetiklenebileceğinin bir örneğini sunmaya çalışacaklarını anlattı.

Harmancı Bandabulya Sahnesi’nin LTB tarafından kullanılmaya ve alanın kamuya açık olmaya devam edeceğini, yan taraftaki geniş alanın ise  cıvıl cıvıl gençlere açılacağını söyledi.

Harmancı ayrıca  bugün  imzalanan 15 yıllık sözleşmenin  LTB’nin bugüne kadar imzaladığı en yüksek gelirli ihale olduğunu, LTB’nin aylık 30 bin TL  civarında gelir elde edeceğini de söyledi.

SİNAN ARKIN

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın da konuşmasında, üniversiteyi kurarken  ekonomi ve kültür de dahil olmak üzere her alanda toplumun ayrılmaz bir parçası olmayı ve  ARUCAD’ın içinde faaliyet gösterdiği şehirlerin tarihi-kültürel dokusuna sahip çıkmak ve geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

banner341
Girne’de belediye ile yaptıkları işbirliği sayesinde bu amaca ulaştıklarını dile getiren Arkın bu fırsatın Lefkoşa’da da karşılarına çıkmasının heyecan verici olduğunu kaydetti. 

Arkın, Surlariçi’nin sahip çıkmaları gereken bir değer olduğunu, LTB’nin surlariçinde oluşturduğu strateji ile bölgeye  katkı verebilmenin onur verici olduğunu belirtti.

Arkın, LTB Oda Tiyatrosuyla yapacakları işbirliğinin de kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

ERBİL ARKIN

ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ise konuşmasında, Lefkoşa’ya ayak basmalarına, LTB ile bu protokolü imzalamalarına  vesile olan süreçle ilgili bilgiler verdi ve bugünün kendileri için çok gurur verici olduğunu söyledi.

ARUCAD olarak bölgede yapabilecekleriyle ilgili büyük hayaller kurduklarını kaydeden Arkın,  800-900 senelik bu bölgenin nasıl ayağa kaldırılıp, ailelerin tekrar ikamet etmek isteyeceği, sanatla dolu cıvıl cıvıl bir yer hale gelmesine katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini ifade etti ve “İnşallah o tohum ARUCAD olur” diye konuştu.

VEHBİ

ARUCAD Rektörü Asım Vehbi ise, Lefkoşa’ya kendilerine  heyecan veren yeni bir fakülte projesiyle adım attıklarını belirtti,  ARUCAD’la ilgili bilgiler verdi. 

Vehbi, ARUCAD’ın kar amacı gütmeyen bir vakıf kuruluşu olduğunu, ülkenin ve bulundukları  bölgenin kültürel, entelektüel standartları yükseltmek hedefinde olduklarını vurguladı.

Vehbi, imzaladıkları sözleşme  kapsamında  bölgede sadece eğitime değil sosyal hayat, kültürel miras, ekonomik kalkınma,  sanatsal etkinliklere ve bunlar çerçevesinde turizme katkılar yapacaklarını  belirtti. 

Proje kapsamında Tiyatro ve Performans Sahenesi’nin geliştirilerek iyileştirilmesi,  Dans ve Performans Stüdyoları yapılmasını da hedeflediklerini kaydeden Vehbi, projenin detaylarını da aktardı.

Konuşmaların ardından projenin mimari gösterimi yapıldı ve sözleşme imzalandı.


 

banner360
Son Güncelleme: 02.06.2021 14:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzova'da patlama: 1 kişi ağır yaralı!!
Düzova'da patlama: 1 kişi ağır yaralı!!
Yedek Subay aday adaylarının son yoklama tarihi 22 Haziran
Yedek Subay aday adaylarının son yoklama tarihi 22 Haziran
Başbakan Ersan Saner Özev heyetini kabul etti
Başbakan Ersan Saner Özev heyetini kabul etti
CTP: “Geçişlerin yeniden başlatılma kararını selamlıyoruz”
CTP: “Geçişlerin yeniden başlatılma kararını selamlıyoruz”
Özersay: “Geçiş kapılarıyla ilgili uzlaşı makul ve uygulanabilir”
Özersay: “Geçiş kapılarıyla ilgili uzlaşı makul ve uygulanabilir”
Girne Belediyesi Devrimci Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı
Girne Belediyesi Devrimci Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı
“Askerlik (değişiklik) Yasa Tasarısı”na komiteden onay
“Askerlik (değişiklik) Yasa Tasarısı”na komiteden onay
Arıklı: Futbol katkı paylarıyla ilgili protokol hazırlığı yapılıyor
Arıklı: Futbol katkı paylarıyla ilgili protokol hazırlığı yapılıyor
Girnelilerin dikkatine!
Girnelilerin dikkatine!
Turizm taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere katkı ödemesi yapıldı
Turizm taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere katkı ödemesi yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim