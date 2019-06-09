LTB iki parkın daha yürüyüş yollarını geri dönüşümlü malzeme ile yeniliyor

Çevre dostu uygulamalarla beraber geri dönüşüme de önem vererek çalışmalarına devam eden Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bu vizyon kapsamında şehirdeki iki parkın daha yürüyüş yollarını geri dönüşümlü malzeme ile yeniliyor.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Asta Construction Ltd. Direktörü Ahmet Topukçu’nun imza koyduğu sözleşme ile Küçük Kaymaklı’daki Barış Manço Parkı ile Marmara Parkı’nın zeminleri lastik geri dönüşümden üretilen SBR malzemesi ile kaplanacak.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, daha önce Sancaktar Kale Bey Parkı ve Dr. Fazıl Küçük Parklarında kullanılan SBR malzemenin, bu kez Barış Manço Parkı ile Marmara Parkı’nda kullanılarak yürüyüş yollarının yenileneceğini belirtti.



Yenilenecek yürüyüş yollarının modern çağın gereksinimlerine uygun şekilde yapılacağını söyleyen Harmancı bu kapsamda lastik geri dönüşümden üretilen SBR malzemesinden yapılacak olmasının LTB’nin çevre dostu vizyonuna da uygun olduğunu vurguladı.

