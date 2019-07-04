LTB, Haspolat ve Hamitköy şubelerinde de hizmet veriyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy ve Haspolat’ta bulunan şubelerinde de hizmet veriyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, belediyenin, Hamitköy’de Orbay Sokak No:13 (Hamitköy İlkokulu arkası)ve Haspolat’ta Barış Caddesi No:12’de (Haspolat Muhtarlığı yanında) yer alan şubelerinde, fatura, emlak vergisi ve trafik cezası ödemeleri yapılabiliyor. Buralarda ayrıca vatandaşların şikayetleri ve LTB etkinlikleri için başvuru kayıtları konularında da hizmet veriliyor.

Şubelerde, özel gereksinimli bireyler için binaya engelli erişimi sağlandığı ve personelin de yardımcı olduğu ifade edildi.

Ayrıca Hamitköy Hizmet Şubesi’ne yerleştirilen kitap okuma noktasının Haspolat şubesine de yerleştirileceği kaydedildi.